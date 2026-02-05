ÂÐÊÆÅê»ñ¡¢¿Í¹©¥À¥¤¥äÀ¸»º¤¬ÍÎÏ¡¡´ØÀÇ¸ò¾ÄÂè1ÃÆ°Æ·ï¡¢ÅÅÎÏ´ØÏ¢¤â
¡¡ÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿Áí³Û5500²¯¥É¥ë¡ÊÌó86Ãû±ß¡Ë¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¤ò½ä¤ê¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ë¿Í¹©¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎÀ¸»º»ö¶È¤¬Âè1ÃÆ°Æ·ï¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬6ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÅÅÎÏ´ØÏ¢¤â¶¨µÄ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Î¾À¯ÉÜ¤ÏÊ£¿ô¤Î»ö¶È¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤³¤È¤âÁÛÄê¤¹¤ë¡£8ÆüÅê³«É¼¤Î½°±¡Áª¸å¤ËÄ´À°¤òµÞ¤®¡¢2·îÃæ¤Î¸øÉ½¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Í¹©¥À¥¤¥ä¤Ï¹Å¤µ¤äÂÑµ×À¤«¤é¡¢ÀÚºï¤ä¸¦Ëá¤È¤¤¤Ã¤¿¹©¶È¸þ¤±¤Ë¹¤¯»È¤ï¤ì¡Ö¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÊª»ñ¡×¡ÊÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¡Ë¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¼ç¤ÊÀ¸»º¹ñ¤ÎÃæ¹ñ¤¬ºòÇ¯¤ËÍ¢½Ð´ÉÍý¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë²Ã¤¨¡¢°ÂÄêÅª¤ÊÄ´Ã£¤Ë·üÇ°¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüÊÆ¤¬ºòÇ¯10·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Ê¸½ñ¡Ö¥Õ¥¡¥¯¥È¥·¡¼¥È¡×¤Ë¤Ï¡¢Åê»ñ¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë´ë¶È¤Î°ì¤Ä¤Ë¿Í¹©¥À¥¤¥äÂç¼ê¤ÇÊÆ±Ñ¤ËµòÅÀ¤ò»ý¤Ä¥¨¥ì¥á¥ó¥È¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬µó¤¬¤ê¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÅÖÎ³À½Â¤»ÜÀß¤Î·úÀß¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤¿¡£»ö¶Èµ¬ÌÏ¤Ï5²¯¥É¥ë¡ÊÌó780²¯±ß¡Ë¤Ç¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬Çã¤¤¼ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆüÊÆ¤ÏºòÇ¯7·î¡¢ÂÐÆü´ØÀÇ¤Î°ú¤²¼¤²¤È°ú¤´¹¤¨¤ËÂÐÊÆÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¡£ºòÇ¯12·î¤«¤é¤Ï¶¨µÄ°Ñ°÷²ñ¤òÊ£¿ô²ó³«¤¤¤¿¡£