丸山桂里奈「夜中のトイレだけに動いて生きてる」19歳差婚の夜事情を告白
元女子サッカー選手でタレントの丸山桂里奈（42）が、4日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に登場。「笑いあり！涙あり！年の差婚のリアル」をテーマに、夫でサッカー解説者・タレントの本並健治（61）とのエピソードを明かした。
19歳差の年の差婚で知られる丸山。本並について「日中はほとんど動かない」としながらも、「夜中はめちゃくちゃトイレに行く」と明かす。さらには「夜中のトイレだけに動いて生きてる」と独特の表現で語った。
そのたびに丸山自身も起きてしまうため、なかなか熟睡できないという。「夜中はずっと動いているのに、朝と昼は全く動かない」と語り、共演者たちの笑いを誘っていた。
