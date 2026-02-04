執念が実った。2月3日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合では、赤坂ドリブンズの渡辺太（最高位戦）が登板。オーラスでの劇的な逆転勝利で、第1試合の鈴木たろう（最高位戦）と共にデイリーダブルを飾った。

【映像】執念の嶺上開花！渡辺太、戦略的見逃しからの劇的シーン

序盤から接戦だった。当試合は起家からKONAMI麻雀格闘俱楽部・高宮まり（連盟）、渡辺、KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（最高位戦）、U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）の並びでスタート。渡辺は東1局、タンヤオのみの1100点（供託1000点）をアガった。東2局では、渋川が50符3翻の6400点を獲得。持ち点3万100点でトップ目に立った。

東3局、渡辺はチーから1・4筒待ち、1筒のみ三色同順が成立してアガれる形でテンパイ。その後、リーチをかけた高宮の危険牌をプッシュし、その高宮から三色同順・ドラの2000点（供託1000点）を奪取した。これで、渋川と同点トップ。東4局では高宮が跳満・1万2000点をツモったことで、鈴木優を除く3人が持ち点2万7100点で並んだ。そんな珍しい状況下の南1局、渡辺は鳴きで牽制する渋川を尻目にリーチを宣言。渋川からリーチ・平和の2000点を獲得した。

これで少し点差を付けるも、南2局では渋川が満貫・8000点をツモ。高宮と同点2着に転落した。南3局は高宮と渡辺、南4局1本場は鈴木優・高宮のテンパイ流局。南4局2本場を迎えた時点で、持ち点2万6600点の渡辺は渋川と5000点差、高宮と1000点差の3着目だった。ここで、渡辺は対子だった發を暗刻にした後、チーから5・8筒待ちで待機。ツモアガリ、もしくは渋川からの直撃で捲れる形だ。

その数巡後、鈴木優からアガリ牌が捨てられると、渡辺は「アガろうかと思ったんですけど、たろうさんイズムで」と1月30日の第1試合でツモアガリを目指して出アガリを拒否し、直後にアガリ牌を手繰り寄せたたろうに倣って無言。直後、高宮に8筒をポンされたものの、發を暗カンして符ハネさせると、嶺上牌がアガリ牌というミラクルを起こし、嶺上開花・發・ドラの満貫・8000点（＋600点、供託3000点）を成就させた。

見事な逆転勝利で個人9勝目。チームはデイリーダブルと最高の結果だ。試合後、渡辺は「めちゃくちゃ嬉しいですね」と笑顔。「たろうさんがオーラス、競り合いの中でトップを取ってくれたので。それと似たような展開になったんですけど…嬉しかったです」と述べた。

現状、チームはセミファイナル進出圏外ながらも、ボーダーライン上である6位の渋谷ABEMASに95.5ポイント差まで迫った。「ドリブンズは直近、ちょっと苦しい4戦になったんですけど、本日のたろうさんとの同日連勝で、すぐ捲れるぞという位置につけたので。次で捲るぞという気持ちで、ボーダー争いと言わずに、さらに上を目指していけるくらいの意気込みでやっていきたいと思います。応援よろしくお願いします」。チームのポイントゲッターが狙うのは、セミファイファイナルの先、優勝のみだ。

【第2試合結果】

1着 赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）3万6700点／＋56.7

2着 KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（最高位戦）2万7900点／＋7.9

3着 KONAMI麻雀格闘俱楽部・高宮まり（連盟）2万3900点／▲16.1

4着 U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）1万1500点／▲48.5

【2月3日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋1091.0（90/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋339.3（92/120）

3位 BEAST X ＋184.9（92/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋184.9（90/120）

5位 TEAM雷電 ＋94.1（90/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲27.7（92/120）

7位 赤坂ドリブンズ ▲123.2（90/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲522.1（90/120）

9位 EARTH JETS ▲566.4（92/129）

10位 U-NEXT Pirates ▲774.3（94/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

