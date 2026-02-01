ドジャーフェストでの一幕 投稿写真が示した信頼関係

ドジャースの大谷翔平投手は31日（日本時間2月1日）、自身のインスタグラムを更新。本拠地で行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」で撮影された写真を公開した。フレディ・フリーマン内野手と笑顔でハグを交わす姿がファンの間で話題となっている。

公開されたのは2枚の写真だった。1枚は球場内に設置されたステージ付近で、フリーマンと抱擁を交わす瞬間を捉えたもの。もう1枚は、同イベントのトークショーで共演した佐々木朗希投手との2ショットで、2人は並んで同じ方向を見つめていた。いずれもイベント中の自然な表情が印象に残る写真だった。

この日、大谷はドジャースのユニホーム姿でイベントに参加。佐々木とともに登壇したトークショーでは、昨年4月に誕生した長女について「日に日に成長していくので。それが毎日楽しみでした」と語り、父親としての一面ものぞかせた。報道陣の取材にも応じ、オフシーズンを順調に過ごせたことを明かしている。

大谷とフリーマンはシーズン中からお互いをリスペクトする発言や振る舞いを見せている。シーズン後はさすがに会う機会が減ったと思われ、再会とあってかお互いに素敵な表情を浮かべたのかもしれない。「フレディってばショヘーオータニーに久々に会えてほま幸せそう」「仲の良さがほんとわかりますね」「この2人のコンビかなり好きなんだよな」「きっちりなお辞儀」「どこで会っても必ず会釈する礼儀正しさのお手本」「すき〜〜〜〜」「最高ですね」といった声が寄せられていた。（Full-Count編集部）