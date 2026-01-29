シンプルなのにキマる！【40・50代】が真似したい♡「サマ見えボブ」

一見シンプルなボブヘアでも、シルエットや毛先の収まり、レイヤーの入れ方を意識したスタイルならサマ見えを狙えます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、きちんと感を重視したい大人も取り入れやすい、ボブヘアを厳選しました。

計算された丸みが映える上品レイヤーボブ

裾の厚みは残しつつ、不要な重さだけをレイヤーで調整したボブ。丸みのあるシルエットが自然に出るため、ふんわりとしたエアリー感が際立ちます。くすみブラウンの落ち着いた色味が全体を引き締め、作り込みすぎないのに上品さが伝わるサマ見えスタイルです。

くびれラインで魅せるプチウルフボブ

トップに丸みをもたせて内側へ流し、首元でくびれをつくったプチウルフボブ。ベースは外ハネにすることで、シルエットに自然な動きが生まれています。まろやかなブラウンが柔らかさを添え、個性は控えめながらも立体感のある仕上がりに。そのバランスのよさでサマ見えが叶いそう。

ミニマルなのに雰囲気が出る暗髪ミニボブ

顎ライン上で揃えたミニボブは、シンプルさが魅力。プツッとした毛先を内側へ収め、クシ跡を残したストレートタッチで質感を強調しています。ダークブラウンの落ち着いた色味がフォルムを際立たせ、角度や光の当たり方で表情が変わるサマ見えボブに仕上がっています。

レイヤーで軽やかに見せる前下がりボブ

前下がりラインをいかし、高めの位置からレイヤーを入れたボブスタイル。毛束を重ねることでエアリーな丸みが生まれ、シンプルな形でも表情のある仕上がりに。くすみブラウンが落ち着きを与えつつ、動きのある毛束でエレガントさもプラス。長さを大きく変えずに印象を整えたい人に向いたサマ見えボブです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kzs_hair様、@kitadani_koujiro様、@ofuke_akifumicasii様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里