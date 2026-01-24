「子どもが巣立って暖房を使う部屋が減り、最終的に灯油ストーブをやめました」。そう話すのは、元祖節約主婦として知られる、家事コツアイデアに詳しい若松美穂さん（50代）。今年は家電で部屋全体を暖めるより、便利アイテムで人を暖めるように変えたら、思ったより快適に過ごせているのだとか。そんな若松さんが毎日手放せない「あったかアイテム」を2つ紹介します。

子ども2人が巣立ち、灯油ストーブをやめた

子どもたちが巣立ったことで、常に暖房が必要な部屋数が減りました。そこで、わが家では灯油ストーブをやめることに。困るかと思ったのですが、意外にも好評です。

【写真】ユニクロの「フリース イージーパンツ」

灯油の買い出しや詰め替え、春先にしまう前の掃除がなくなり、手間が減ったと喜ぶ家族もいます。また、もともと狭い玄関や納戸のスペースが、1年じゅう灯油ケースに占領される…という地味な困りごともなくなりました。

そんなわが家で今使っているのは、リビングにあるガスストーブ。暖房器具を使う頻度の少ない部屋では、エアコンを愛用しています。

ユニクロのフリースイージーパンツを愛用

とはいえ、それだけでは寒さを我慢できないので、いろいろと工夫をしています。

とくにこの冬役立っているのは、ユニクロの「フリース イージーパンツ（当初価格は税込2990円／購入時は税込1290円）」です。私は身長が170cm以上あるので、丈長めのものをネットで2色買いしてみました。

これがもう、ふわふわのぽっかぽかでやめられないのです。店頭受け取りで試着した時点で「すごい！」とつぶやいたほど。すぐに80代の母におすすめしたところ、母も1990円とセールになっているときに2枚買っていました。「もったいないからと昔の服を取っていたけれど、買い替えよう。最高にいいわ！」とのこと。

スフレヤーンスカートと重ねばき

家にいるときは、さらにもうひと工夫。昨年購入した「3Dスフレヤーンスカート（現行モデルは税込1990円）」をパンツの上から重ねばき。それぞれ単体でもぬくぬくなのですから、ダブルではいたら寒さ知らずです。

スカートの中にジャージをはく高校生のようですが、ぽかぽかなうえに伸縮性もあるので動きやすく、心地よいのです。スカートのウエスト部分はゴムですし、全体が伸びるので、着脱もラクちん。

ゴミ捨てに行くときや、宅急便の応対、急な来客時にも安心。サッとスカートだけ脱げば近所に出ていけるくらいの見た目に早変わりします。

ブランケットも手放せない

もうひとつ、この冬の個人的ヒットアイテムは「ポータブル パーフェクト ウォーム（税込13200円）」というブレインスリープのブランケット。長女からプレゼントしてもらいました。

布団の中で広げてかけたら、あっという間にポカポカとするのには、本当に驚きました。お試しで使ったつもりが私は瞬時に寝落ち。シンプルにひざかけとして使っても優秀だと思います。

●ボタンでショール風＆スカート風に

ブランケットにはボタンがたくさんついているので、使うシーンに合わせて形を変えることもできます。

肩にかけるショール風として、母に羽織ってもらいました。上半身がすっぽりとおさまるサイズ感です。さらに前のボタンを閉じて上着のように身につけると、首の後ろまでカバーできます。

ちなみに、母はスカートのように巻きつけることができるのが好きだと喜んでいました。キッチンにいるときも巻いていて、「ひとりこたつ状態」なのだそう。

家にいる人が少なくなったので、部屋全体よりも人を中心に暖める方法にきり替えました。あったかアイテムを駆使しつつ、寒い冬も乗りきっていこうと思います。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください