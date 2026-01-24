タレント・ベッキーが２４日、ＴＯＫＹＯ ＦＭのラジオ番組「川島明 そもそもの話」にゲスト出演した。

若いころから多くのバラエティー番組やＣＭに出演し、超売れっ子だったベッキーだが、２０１６年１月に不倫報道が週刊誌にすっぱ抜かれ、一時は芸能活動を休止する事態に発展した。

麒麟の川島明に「そん時ってどう過ごしてたのかな？」と聞かれると、ベッキーは「ないので、何もやることが。まず家の掃除から始まったりとか」。あまりにもやることがなかったのか、「ウグイス鳴いた回数を数えるとか」と話すと、川島は「老後やん」とツッコんでいた。

さらに川島が「もうええわ、この世界、とはならない？」と聞くと、ベッキーは「ホントにおこがましいし、ずうずうしいし、何者だ？って思われるかもしれないけど、絶対に戻りたい。戻らせていただくっていう思い」と、引退は全く考えなかったと明かした。

そうしたなか、謹慎中によく会っていた芸能人がいたという。「ありがたかったのは、ハリセンボンの（近藤）春菜。友達なんですけど、いっぱい会ってくれたんですよね。で、春菜といると、バラエティーの人だからバラエティーの空気が、なんか（分かる）」

これに対し川島が「なるほど、現役の試合を組んでくれるんやな」と言うと、ベッキーは「そうそうそう！ その時間があることによって、『ああ、やっぱりバラエティー戻りたい』とか。ちょっと空気を味わわせていただいて」と感謝していた。