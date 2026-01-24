杉谷氏がSNSで伝えたイベント会場の様子

ライブ配信では分からなかった“裏側”が反響を集めている。ドジャースの山本由伸投手は24日、ナイキジャパンのイベントに出演。MCを務めた元日本ハムの杉谷拳士氏とトークショーを行った。イベント終了後、杉谷氏はSNSを更新。公開された“会場の様子”に驚くファンの声が目立った。

山本は午前9時から開催された「WINNER’S MIND YOSHINOBU YAMAMOTO TALK SHOW」に出演。約45分にわたり、ワールドシリーズ登板の舞台裏、名門球団に息づく勝つための文化、地元である岡山県備前市の魅力など、数々のエピソードを明かした。その様子はナイキジャパンのYouTubeで配信され、多くのファンが右腕の声に耳を傾けた。

イベント終了後には杉谷氏が自身のX（旧ツイッター）で「イベント無事終わりました」と報告。巧みに山本の“本音”を引き出した杉谷氏の手腕を称える一方で、添付された写真から伝わる“熱気”に注目するファンもいた。

写真にはイベント会場に集まった大勢のファンが一斉にスマートフォンを掲げる様子が写っており、杉谷氏も「私は山本由伸選手ではありません。。笑」と、ユニークな言い回しで会場の盛り上がりに言及。ワールドシリーズMVPに輝いた右腕が放つ存在感に触れた。

ライブ配信では目にすることがなかったカメラの裏側で再認識した“由伸人気”。ファンも「由伸すごい人になっちゃたね」「めっちゃ人が集まっている」と驚いている様子だった。（Full-Count編集部）