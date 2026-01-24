大谷とタッカー、記念の2ショットに感じた“違和感”

数値上は“ありえない”光景にファンが騒然となっている。話題を集めているのは、ドジャース・大谷翔平投手と新しく仲間入りしたカイル・タッカー外野手の2ショット。大谷が起こした“逆転現象”に「反則級」「どんなサイズ？」と驚きの声があがっている。

ファンの興味を刺激しているのは、ドジャースの球団公式カメラマン、ジョン・スーフー氏が公開した1枚。スーフー氏は22日（日本時間23日）に自身のインスタグラムを更新し、ドジャースのユニホームを着たタッカーと自主トレ中の大谷が笑顔で肩を並べる写真を公開した。

大谷は半袖Tシャツと短パン姿だったこともあり、胸板や腕の逞しさが際立っている。そしてこの強靭な体は“新たな疑問”を浮上させた。MLBのHPで公開されている2人の身長と体重は、大谷が「6.3フィート（約192センチ）＆210ポンド（約95kg）」で、タッカーは「6.4フィート（約195センチ）＆212ポンド（約96.2キロ）」。数字だけを見るとタッカーのほうが背も高く、体も大きいことになる。

ただ、スーフー氏が公開した2ショットを見ると、身長も体重も、大谷のほうがタッカーを上回っている“錯覚”に陥る。混乱したファンも多く、SNSには「大谷の方がガッチリしてる感じ」「マジでデカすぎるだろ」「タッカーが細く見える」「タッカーの顔＝オオタニの腕」「アングルの問題かな？ 大谷がめちゃデカく見えるｗ」などのコメントが寄せられていた。

大谷の“仕上がった”肉体からは、多忙だったオフでもトレーニングを欠かしていなかったことがうかがえる。ドジャースと4年総額2億4000万ドル（約380億円）で契約したタッカーにも、大谷の2026年にかける思いが言葉はなくとも伝わったかもしれない。（Full-Count編集部）