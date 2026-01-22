ÂçÃ«¤Î3´§ÁË»ß¤«¤é1Ç¯¡Ä¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤Î¸·¤·¤¤¸½¼Â¡¡3Ç¯Ï¢Â³¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ç¤â´Ø¿´¤Ê¤·¡©
2024Ç¯¤ÏÂÇÎ¨.314¤ÇÂçÃ«¤Î3´§²¦¤òÁË¤ó¤À
¡¡3Ç¯Ï¢Â³¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿Å·ºÍÂÇ¼Ô¤Î¿·Å·ÃÏ¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎFA»Ô¾ì¤ÏÂ³¡¹¤ÈÂçÊª¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Íè·î¤Ë·Þ¤¨¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¸þ¤±³Æ¥Á¡¼¥à¤Î¿ØÍÆ¤âÂ·¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥¢¥é¥¨¥¹ÆâÌî¼ê¤Ï²»º»ÂÁ¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
¡¡¥Ä¥¤¥ó¥º»þÂå¤«¤é°ÂÂÇÀ½Â¤µ¡¤È¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤òÎÌ»º¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏÂÇÎ¨.316¤Ç½é¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿Íâ2023Ç¯¤Ë¤Ï½é¤Î200°ÂÂÇ¤òÆÍÇË¤·¡¢ÂÇÎ¨.354¤ÇÎ¾¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¤Ë¤â2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¶Ë¤á¤Ä¤±¤Ï2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤À¡£
¡¡ÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÈßõÎõ¤Ê¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¤ò±é¤¸¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë4ÎÒº¹¤Î.314¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÂ×´§¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï54ËÜÎÝÂÇ¤È130ÂÇÅÀ¤Î2´§¡£Ì´¤Î3´§²¦¤ò¥¢¥é¥¨¥¹¤¬ÁË¤ó¤À·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ºòµ¨¤Ï°ÂÂÇ¿ô¤³¤½¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î°ìÊý¤ÇÂÇÎ¨.292¡¢OPS.719¤È¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¡£28ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇFA»Ô¾ì¤Ë½Ð¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¿¤¯¤Î´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
¡¡ÊÆ°ÜÀÒÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖMLB¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢¡ÖÅêÉ¼¡§¥ë¥¤¥¹¡¦¥¢¥é¥¨¥¹¤ÏÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤«¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¸½ºßÃÏ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¡Öº£Æü¤ÎÌîµå³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åý·×Åª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¥ë¥¤¥¹¡¦¥¢¥é¥¨¥¹¤Û¤ÉµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ÖÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¸½Âå¤Ç¤Ïµ©Í¤Ê¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Î°ìÌÌ¤òÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¥¢¥é¥¨¥¹¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬µå³¦¤Î¤Û¤Ü¤É¤ÎÁª¼ê¤è¤ê¤âÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡°ÊÁ°¤ÏÆóÎÝ¤ä»°ÎÝ¡¢¥ì¥Õ¥È¤Ê¤É¤â¼é¤Ã¤¿¥¢¥é¥¨¥¹¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¼éÈ÷Æñ¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÎÝ¤äDH¤¬¥á¥¤¥ó¡£ÂÇÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Ç¤â10ËÜ¤Ç¡¢ÄÌ»»OPS¤â.777¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£¡Ö¡Ø¼éÈ÷²ÁÃÍ¤ÎÄã¤µ¡Ù¤È¡ØºÇÄã¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ñ¥ï¡¼¡Ù¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¢¥é¥¨¥¹¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤ÊÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤Ï±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎFAÍ½ÁÛ¤Ç¥¢¥é¥¨¥¹¤Ï2Ç¯2400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó38²¯±ß¡Ë¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ÆÃ±Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤¬ÍýÁÛÅª¤È¤â»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢21Æü¡ÊÆ±22Æü¡Ë»þÅÀ¤Ç1ËüÉ¼°Ê¾å¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Ã±Ç¯·ÀÌó¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬75¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤ËÏ¯Êó¤ÏË¬¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë