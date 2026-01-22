人気サイドメニューが2コで500円！バーガーキング、お得なキャンペーンを開催
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2026年1月23日（金）〜1月29日（木）の1週間限定で、各日14時から、人気サイドメニュー『チキンナゲット 5ピース』『オニオンリング』『チリチーズフライ』の対象3種類から、異なる2種類を組み合わせて、最大積上げ価格750円のところ、33％オフ250円引きの500円で提供するお得なキャンペーンを開催する。
■1週間限定で各日14時からスタート！
バーガーキングの人気サイドメニューをより多くの人に楽しんでもらうため、1週間限定で各日14時から、お得なキャンペーンを開催する。
対象商品は、ジューシーな鶏むね肉をカリッと揚げた『チキンナゲット 5ピース』、カリカリの食感とジュワっと溢れ出す甘みがやみつきになる『オニオンリング』、外はカリっと中はホクホクのフレンチフライに、11種類のスパイスとゴロゴロ食感のビーフ100％ひき肉を使用した本格チリビーンズソースとコクのあるチーズソースを合わせた『チリチーズフライ』の3種類。3種類から、異なる2種類をお選びいただくと、500円で楽しめる。
『バーガーキングにまだご来店いただいたことがない皆様も、バーガーキングファンの皆様も、お一人様でも、ご家族や友人とでも、バーガーキングの人気サイドメニューをお得にお楽しみください。』
■商品概要
商品名：チキンナゲット 5ピース
単品価格：280円
※BBQソース・ハニーマスタードソースから選べるソース1つ付き
商品名：オニオンリング
単品価 格：350円
商品名：チリチーズフライ
単品価格：400円
〈注意事項〉
※各日14時からの販売。
※『チリチーズフライ』に使用しているチーズソースには辛み成分が含まれている。
※『チキンナゲット 5ピース』のソースは40円で1つ追加できる。
※一部店舗では、取り扱っていない。
※店舗により販売時間帯が異なる。
※デリバリーでは承っていない。
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がある。
※価格は全て総額表示（税込み価格）。
※予告無く商品設計、価格が変わる場合がある。
※画像はイメージ。
※下記店舗では、本キャンペーンを実施していない。予めご了承のこと。
バーガーキング東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）
バーガーキング栂池雪の広場店（長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1）
バーガーキング京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）
