家族のために働き続けてきた――そう自負している人ほど、ある日ふと、強い違和感に襲われることがあります。年収は決して低くない。それでも、自由に使えるお金はほとんどなく、感謝されている実感もない。「自分は何のために働いてきたのか」。積み重ねた我慢が、家族の何気ない一言をきっかけに、不満として噴き出す瞬間があります。

「お父さんは我慢する役」だと思ってきたが…

「ずっと家族のために働いてきたつもりでした。でも、なんのためだったのか分からなくなったんです」

そう語るのは、神奈川県に暮らす会社員の小林正一さん（仮名・59歳）。大手メーカー系の子会社で管理職を務め、年収は約900万円。住宅ローン、子どもの教育費、親の介護と、家族のために働き続けてきました。

国税庁『令和6年分 民間給与実態統計調査』によると、55〜59歳男性の平均年収は735万円。年収900万円という数字だけを見れば、いわゆる「高収入世帯」に分類される水準と言えるでしょう。しかし、小林さんの胸の内には、長年積み重なった“不満”がくすぶっていました。

小林さんは、これまで自分の希望をあまり口にしてきませんでした。

「子どもが小さい頃は、とにかく教育費優先。住宅ローンもある。親の介護が始まったら、それも当然だと思って引き受けました。“家族のためだから”って、自分に言い聞かせてきたんです」

家族の進学、習い事、引っ越し、家電の買い替え。決断のたびに、小林さんは「大丈夫だよ」「何とかなる」と言い続けてきました。

その一方で、自分の趣味や楽しみは後回し。飲み会も減らし、欲しいものがあっても「今じゃない」と諦めるのが当たり前になっていました。

小林さんの家計は、決して派手ではありません。

●住宅ローン返済：月15万円

●教育費（大学生・専門学校生）：月12万円

●生活費：月25万円

●保険料・税金・社会保険料：月18万円

これだけで、月の支出は70万円を超えます。手取り収入から差し引くと、自由に使えるお金は月に数万円程度しか残りません。

「年収900万って聞くと、みんな“余裕あるでしょ”と言います。でも、実際はカツカツです。何のために働いているのか、分からなくなることがあります」

不満が噴き出した「ある一言」

不満が表に出たのは、ある日の夕食時でした。

妻が何気なく言った一言が、引き金になりました。

「ねえ、来年も車、買い替えられるよね？」

その瞬間、小林さんの中で何かが切れました。

「無理だよ。もう限界なんだよ」

思わず声を荒らげてしまったといいます。家族は驚き、食卓は一瞬で静まり返りました。

「なんでそんな言い方するの？」

そう返されたとき、小林さんは初めて、自分の中に溜まっていた感情に気づきました。

「“俺が全部背負うのが当たり前”と思われていたんだなって。ずっと我慢してきたのに、その前提で話が進むことに、急に耐えられなくなったんです」

「感謝されたいわけじゃない。でも…」

小林さんは、家族を責めたいわけではないと言います。

「感謝してほしいわけじゃない。ただ、“自分も限界だ”ってことを、分かってほしかった」

これまで不満を口にしなかったことが、かえって“余裕がある父”“何でも引き受ける夫”というイメージを固めてしまったのかもしれません。

「ずっと家族のために働いてきたのに、気づけば自分の時間もお金も、ほとんど残っていなかった。ふと、『俺の人生って何だったんだろう』って思ってしまったんです」

年収が高く見えても、住宅ローンや教育費、介護といった負担が重なると、家計に余裕は生まれにくくなります。さらに近年は物価上昇も続き、可処分所得が増えない家庭も少なくありません。

総務省の家計調査でも、現役世代・高齢世代を問わず、生活費の負担感が強まっていることが示されています。

小林さんのように、「家族のために」と働き続けた結果、自分の人生を後回しにしてきた人は、決して珍しくありません。

あの出来事をきっかけに、小林さんは家族と話し合いを始めました。

「全部を一人で背負うのは、もうやめようって。収入や支出のことも、正直に話しました」

不満を爆発させてしまったことに後悔はあるものの、「あれがなかったら、ずっと黙ったままだった」とも感じています。

「ずっと家族のために働いてきたのに、最後に残ったのが不満だけだったら、あまりにも虚しい。これからは、少しでも“自分のため”の時間とお金を取り戻したいですね」