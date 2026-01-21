しずる・純がゾンビ姿に変身しキレッキレのダンスを披露。「えぐい」「すごいって」とハリウッドザコシショウらがザワついた。

【映像】ゾンビ姿でキレキレのダンスを披露する人気芸人

19日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）』#3が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。

今回の舞台は東京都杉並区の「方南銀座商店街」。「日本の商店街を盛り上げよう」と意気込んでいると、池田が「純がゾンビに！」と言いながらゾンビ化した相方・純をチェーンで繋いで合流。MAD5&“純ゾンビ”の6人で商店街をぶらつき、“解毒剤”を探すことに。

ところが、ロケの途中で純が行方不明に。一行は純を捜しまわり、空き地で倒れた姿を発見した。すると純の周りにゾンビ化した人々がわらわらと集結。どうやら“ゾンビ”が増殖したようで、一行は「純が噛んだんだ！」「純、どんだけ…（笑）」と被害に遭った人々に同情。

純が「ミュージックスタート」と声を掛けると、ゾンビのMVで世界的に有名なあの曲が「プァ〜」と気の抜けた音で流れ始めた。メンバーは「公式の音が使えなかったんだ（笑）」「なにこの音源」「著作権？」と事情を推し量った。

ゾンビ軍団は息の合ったキレキレのゾンビダンス。センターの純も完璧に踊りきり、「よう踊れたな」「えぐいって」「すごいやん（笑）」「尊敬しちゃう」などと純のダンステクニックに感心する声が上がった。