¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥éÃíÌÜ¶¥µ»¡¦¥Æ¥³¥ó¥É¡¼¤Î¸½¾õ¤Ï
º£½©¡¢°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°2026¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥é¶¥µ»Âç²ñ¤È¤¤¤¦¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹µ¤¨¤ë¥Æ¥³¥ó¥É¡¼¡£¤½¤ÎÆüËÜÂåÉ½¸õÊäÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿¡ÖÂè19²óÁ´ÆüËÜ¥Æ¥³¥ó¥É¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤¬18Æü¡¢°¦ÃÎ¸©¤ÎË¶¶»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ñ¥é¡¦¥¥ç¥ë¥®¤ÎÉô¤Ï¡¢°ìÈÌ¤ÎÁ´ÆüËÜ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë£²Ê¬£³¥é¥¦¥ó¥ÉÀ©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò13¿Í¡¢½÷»Ò£²¿Í¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£2026Ç¯ÅÙ¶¯²½»ØÄêÁª¼ê¡¢¼¡À¤Âå°éÀ®Áª¼êÁª¹Í²ñ¤â·ó¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃË»Ò80kgµé¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¥é¥Æ¥³¥ó¥É¡¼¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë°ËÆ£ÎÏ¤¬·è¾¡¤Ç17ºÐ¤Î¿·±Ô¡¦½Å¸µ²Æ¤Ë¾¡¤Á¡¢¾®¤µ¤¯¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Î´î¤Ó¤òÉ½¤·¤¿¡£ÃË»Ò80kgµé¤Ë¤Ï£´¿Í¤¬½Ð¾ì¡£°ËÆ£¡Êº¸¤«¤é£²¿ÍÌÜ¡Ë¤¬½Å¸µ¡Êº¸¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¤¿
¸ß¤¤¤Ë°ì»î¹ç¤òÀï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î·è¾¡Àï¡£½Å¸µ¤ÏºòÇ¯12·î¤Ë¥¢¥¸¥¢¥æ¡¼¥¹¥Ñ¥é¶¥µ»Âç²ñ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á´ÆüËÜ¤ÏÂç¤¤ÊÉñÂæ¡£¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤ÆÂ¤¬½Å¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦½Å¸µ¤Ï¡¢°ËÆ£¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¹¶·â¤ò²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞºÇ¸å¤Þ¤Ç»î¹ç¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤¬¡Ä¡ÄËÍ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç»î¹ç¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È°ËÆ£¡£¡Ö¹¶¤á¤Ë¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¤ê¤Î½Å¸µ¤ËÂÐ¤·¡¢°ËÆ£¤Ï¡Ö¤³¤Î£±Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤¤Á¤ó¤È½Ð¤»¤¿¡×¤È¤Û¤Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ë°ËÆ£¡Ê±¦¡Ë
2016Ç¯¤Ë¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤Æ°Ê¹ß¡¢¡Ê»Ï¤á¤¿Åö»þ¤ÎºÇ·ÚÎÌµé¤Ç¤¢¤ë¡Ë61kgµé¤«¤é80ÔÄ¶µé¤Þ¤Ç³¬µé¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¿°ËÆ£¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤ÎÄ¾Á°¤ÇÂÎ½Å¤ò¾¯¤·Áý¤ä¤·¤Æ80kg°Ê²¼µé¤Ç½Ð¾ì¡£ÂÎ½Å¤ÎÄ´À°¤Ï¡Ö¤â¤¦´·¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢¸ºÎÌ¤äÁýÎÌ¤Î¶ìÏ«¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾¡¤Æ¤ë³¬µé¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥é¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Î¤³¤È¤À¡£
¡Ö¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥é¤ÎÁª¹Í´ð½à¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ80kgµé¤Ë½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥é¤Ï¡¢ËÍ¤Î¥Æ¥³¥ó¥É¡¼À¸³è¤Î½¸ÂçÀ®¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æµ¢¤ì¤ë¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¡×
¶¥µ»¿Í¸ý¤¬£±¿Í¤À¤Ã¤¿Åö½é¤«¤éÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£¤½¤Î½Ð¾ì¤Ø¤ÎÆ»¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2028Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥é¤ÇÂè°ìÀþ¤òÂà¤¯¹Í¤¨¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¥Ñ¥ê¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥é¤ÏÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÆüËÜ³«ºÅ¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ä²ÈÂ²¤Ë¹ñºÝÂç²ñ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤·¤Þ¤¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡£³§¤µ¤ó¤Ë¡¢½³¤ê¹ç¤¦¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¥Æ¥³¥ó¥É¡¼¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥é¤Þ¤Ç¤¢¤È£¹¥õ·î¡¢¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ï¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¡£º¸Á°ÏÓ·çÂ»¤Î½Å¸µ¤Ï¡¢Àè¤ò¸«¿ø¤¨¡Ö³¤³°¤Î»î¹ç¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥é¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄÃæ¤È¹©Æ£
ÃË»Ò58kgµé¤Ï¡¢¥Ñ¥ê2024¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂåÉ½¤ÎÅÄÃæ¸÷ºÈ¤¬Í¥¾¡¡£½éÀï¤Ë¤¢¤¿¤ë½à·è¾¡¤Ï¡¢Á°Â¤ÇÁê¼ê¤òÊø¤¹ÆÀ°Õ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢25ºÐ¤Î»ÔÀîÀÄ¶õ¤ò¤±¤óÀ©¤·¤¿¸å¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È½Å¤Í¤Æ²÷¾¡¡£·è¾¡¤ÏÎ¾ÏÓ·çÂ»¤Î°¤ÅÏ·òÂÀ¤ËÉÔÀï¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ê¸å¡¢¥±¥¬¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥é¤Ë¸þ¤±¤Æ»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÄÃæ¡Ê±¦¡Ë
¡Ö¼ã¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤Ï´¶¤¸¤ë¤¬¡¢È´¤«¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÏËÍ¤â»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÄÃæ¡£
¸½ºß33ºÐ¤À¤¬¡¢°ÊÁ°¤è¤êÎý½¬ÎÌ¤òÁý¤ä¤·¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ½çÄ´¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥³¥ó¥É¡¼°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢Äã»ÀÁÇ´Ä¶²¼¤Ç¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ò¶¯²½¤·¤¿¤ê¡¢½éÆ°Éé²Ù¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¼«¿È¤Ë»É·ã¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤¹¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥é¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¡Ê¶ä¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿¡Ë¤¢¤ÎÉñÂæ¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤â¤¦°ìÅÙ·è¾¡¤Ë»Ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×
ÃË»Ò70kgµé¤Ï¹©Æ£½Ó²ð¤¬KO¾¡¤Á¤ÇÍ¥¾¡¡£¥Ñ¥é¡¦¥¥ç¥ë¥®¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ëµ±¤¯¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¡Ö»î¹ç¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤ÏÊ£»¨¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö´ôÉì½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡Ê³«ºÅÃÏ¤ÎÌ¾¸Å²°¤Ï¶á¤¯¡Ë¤Û¤ÜÃÏ¸µ¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤Ç´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¡×¡£¤³¤ÎÆü¤â´ÑµÒÀÊ¤«¤é¹©Æ£¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥é¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡£½÷»Ò¤Ï£²¿Í¤ÇÊ³Æ®Ãæ
Ä¹Ç¯¡¢Áª¼êÁØ¤ÎÇö¤µ¤¬²ò¾Ã¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤ë½÷»Ò¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤¿ÂçÄÅ·ÃÈþ»Ò¡Ê52kgµé¡Ë¡¢17ºÐ¤Î»ÔÀîÅí¡Ê47kgµé¡Ë¤¬¶¯²½»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¡£ÂÎ½ÅÊ¬¤±¤Ê¤·¤ÇÆÃÊÌ»î¹ç¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÀï¤ï¤º¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½÷»Ò¤Î»ÔÀî¡Êº¸¡Ë¤ÈÂçÄÅ
¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥é¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¶¥µ»¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÂçÄÅ¤Ï¡¢¡ÖÂµ»¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Á°½³¤ê¤ÏÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢²ó¤·½³¤ê¡¢¸å¤í²ó¤·½³¤ê¤Î´°À®ÅÙ¤¬¤Þ¤ÀÄã¤¤¤Î¤Ç¡¢½ÅÅÀÅª¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£
¡Ö»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢µ¡Ç½¾ã¤¬¤¤¤ÇÎ¾¾å»è¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÉÔ¼«Í³¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Â¤À¤±¤ÇÀï¤¨¤ë¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¡×¤È¶¥µ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¸½ºß¡¢½÷»Ò¤Ï£²¿Í¤À¤¬¡¢¡Ê¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¼¡¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÂ³¤±¤ë¹Í¤¨¤Ç¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¸«¸þ¤¤â¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡ÄËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¶¥µ»¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶¥µ»¿Í¸ý¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡Ö¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥é¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢½Ð¾ì¤Ø¤ÎÇ®°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿ÂçÄÅ
¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥é¤Î¥Æ¥³¥ó¥É¡¼¶¥µ»¤Ï10·î19Æü¡Á21Æü¤Î£³Æü´Ö¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¿ðÊæ¸ø±àÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥Æ¥³¥ó¥É¡¼¤Ï¥¢¥¸¥¢¤¬¶¯¹ë¡£º£¸åÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎÊ³Æ®¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
text by Asuka Senaga
photo by Sayaka Masumoto