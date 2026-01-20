夕日が輝くLAで菊池雄星、瑠美夫妻と3ショット

西武の高橋光成投手が20日、自身のインスタグラムを更新し、西武時代の先輩である菊池雄星投手（エンゼルス）のロサンゼルスを訪問したことを明かした。今オフのメジャー挑戦は断念となったが、先輩との「かけがえのない素敵な時間」を楽しんだ様子だった。

高橋は「カリフォルニアで雄星さんご夫妻と食事をさせていただきました」と報告。背景に夕日が輝くレストランで、菊池と妻の瑠美さんと3人でレストランで食事した写真を投稿した。

菊池に対しては「昔から本当にお世話になっている雄星さんとこうしてカリフォルニアでご一緒できる時間は特別なものがありました。かけがえのない素敵な時間になりました。本当にありがとうございました」と感謝の気持ちをつづった。菊池も自身のインスタグラムに同じ写真を投稿し、後輩の訪問を歓迎していた。

高橋は今オフにポスティングシステムによりメジャー移籍を目指した。米メディアの報道によると複数のオファーがあったとみられるが、入団には至らず西武残留が決定。今井達也投手が抜けたチームで、エースとして活躍が期待される。（Full-Count編集部）