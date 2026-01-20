練りゴマを使わず、家にある材料で手軽につくれる担々風スープを、SNSでも人気の料理コラムニスト・山本ゆりさんに教えてもらいました。すりゴマと豆乳を使ったまろやかさ、ひき肉のうま味、ラー油の辛味が合わさり、1杯で満足感たっぷり。大根は短時間でもやわらかく仕上がるのがポイントです。

大根たっぷりで満腹！まろやか担々風スープ

練りゴマ不要！ すりゴマと豆乳のまろやか感、ラー油の辛味が絶妙です。大根がたっぷり入って、おなかも大満足！

●担々大根

【材料（4人分）】

大根 1／2本（正味600g）

合いびき肉（または豚ひき肉） 200g

サラダ油 小さじ2

A［ニンニク、ショウガ（各チューブ）各4cm 豆板醤小さじ1]

B［水2と1／2カップ（500mL） 顆粒鶏ガラスープの素、みそ各大さじ2]

豆乳（無調整でも調整でも・または牛乳） 1カップ（200mL）

すりゴマ（白） 大さじ4

万能ネギ（小口切り）、ラー油、すりゴマ（白）（各好みで） 各適量



【つくり方】

（1） 具材を切って炒める

大根は皮をむいて短冊切りにする。フライパンにサラダ油を中火で熱してひき肉とAを炒め、肉の色が変わったら大根を加えて炒める。

（2） 煮る

大根に油が回ったらBを加え、フタをして5分ほど、大根がやわらかくなるまで中火で煮る。

（3） 仕上げる

豆乳とすりゴマ大さじ4を加え、ひと煮立ちしたら火を止める。器に盛って万能ネギをのせ、ラー油をたらし、すりゴマ適量をかける。

［1人分248kcal］

【MEMO】

意外と早くやわらかくなるので、煮すぎて歯ごたえがなくならないよう注意！

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 計量単位は1カップ＝200mL、大さじ1＝15mL、小さじ1＝5mL、1合＝180mLです