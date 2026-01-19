Â§ËÜ¹·Âç¤¬µð¿ÍÆþÃÄ²ñ¸«¡ÖÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¡×¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ÃÇÇ°¤Î³ëÆ£¤â¡ÖÄ¹¤¤»þ´ÖÇº¤ó¤À¡×
µð¿Í¤Ï¾¾ËÜ¹ä¤ËÂ³¤¯FAÀï»Î¤Î³ÍÆÀ
¡¡³ÚÅ·¤«¤é³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·µð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¤¬19Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ43¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿35ºÐ±¦ÏÓ¤Ï¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢ÅÁÅýµåÃÄ¤Ø¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Â§ËÜ¤ÏÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡Ö¤³¤Î¤¿¤ÓÆÉÇäµð¿Í·³¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÀ¸·üÌ¿ÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¡£¶ÛÄ¥¤·¤¿É½¾ð¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤¿¤À¡¢µåÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿°Â¿´´¶¡£·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¼«³Ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯º£Ç¯1Ç¯¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÏÓ¤ò¿¶¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³¤³°FA¸¢¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤â¡¢µî½¢¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤Þ¤é¤º¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÅÏÊÆ¤òÃÇÇ°¤·¤Æ¹ñÆâ»ÄÎ±¤ò·è¿´¡£µð¿Í¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¼«¿È¡¢FAÀë¸À¤·¤Æ¤«¤éÄ¹¤¤»þ´ÖÇº¤à¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È³ëÆ£¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¯Ä¹¤¯Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¼«Ê¬¤Ë²þ¤á¤ÆÌä¤¤¤«¤±¤Æ¡¢¤É¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤«Ìä¤¤¤«¤±¤¿¤È¤¤Ë¡¢Ç®°Õ¤Î¤¢¤ë¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¼«Ê¬¤Ï¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â§ËÜ¤Ï2012Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç»°½ÅÃæµþÂç¤«¤é³ÚÅ·¤ËÆþÃÄ¡£1Ç¯ÌÜ¤Î2013Ç¯¤Ë15¾¡¤òµó¤²¤Æ¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¡¢µåÃÄ½é¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£2014Ç¯¤«¤é¤Ï5Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏÍÞ¤¨¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤ê32¥»¡¼¥Ö¤ò¤¢¤²¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï56»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·3¾¡4ÇÔ16¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨3.05¡£NPBÄÌ»»120¾¡99ÇÔ48¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨3.12¡¢32´°Åê¡¢12´°Éõ¤ò¸Ø¤ë¤Ê¤É¼ÂÀÓ¤Ï½½Ê¬¤À¡£
¡¡µð¿Í¤Ç¤Ï¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤«¤éÀèÈ¯ºÆÅ¾¸þ¤Ø´üÂÔ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¤¤¤±¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ÇÅê¤²¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡£¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ1Ç¯´Ö¥Õ¥ë¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£µ¬ÄêÅêµå²ó¿ôÅþÃ£¤È2·å¾¡Íø¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÆüËÜ°ì¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
¡¡ÀçÂæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡Ö13Ç¯´ÖÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¼«¿È¥Á¡¼¥à¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ§ËÜ¹·Âç¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¼¡¤ÏÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¶¯Å¨¤À¤¾¤È»×¤ï¤»¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¤ËÂ³¤¡¢Â§ËÜ¤Ï¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ëµð¿Í¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿2¿ÍÌÜ¤Î¡ÈFAÀï»Î¡É¡£³ÚÅ·¤¬ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿2013Ç¯¤ËÆüËÜµå³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡¢ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤È¤Î¥³¥ó¥ÓÉü³è¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë