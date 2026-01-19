甘くてジューシーな大根にやみつきになる人続出♪「とり＆大根のカリカリ揚げ」【山本ゆりさんの冬野菜おかず】


大人気の料理コラムニスト・山本ゆりさんの手にかかれば、大物の冬野菜もおいしく変身してしまいます。今回は、旬の大根ととり肉を、カリっと揚げたレシピをご紹介。「大根が甘くてジューシーで、やみつきになる人続出のおかずです」と山本さん。そんなワクワクするメニューで、冬野菜の代表・大根を、食べ尽くしましょう！

山本ゆりさん


教えてくれたのは…

▷山本ゆりさん

料理コラムニスト。大阪生まれ&在住。どこにでもある材料でできるレシピと日常の話をつづったブログ「含み笑いのカフェごはん『syunkon』」を気まぐれ更新中。『syunkonカフェごはん』シリーズのほか、著書多数。雑誌、テレビなどで活躍中。

■とり＆大根のカリカリ揚げ

誰でも簡単にカリカリに仕上がるころもがポイント

とり＆大根のカリカリ揚げ


【材料・2人分】＊1人分570kcal／塩分3.3g

・大根・・・ 5cm（約200g）

・とりもも肉 ・・・小１枚（約200g）

・めんつゆ（2倍濃縮）・・・ 適量

■A

　└炭酸水・・・ 120ml

　└小麦粉 ・・・1/2カップ（約50g）

　└塩 ・・・小さじ1/2

塩　こしょう　小麦粉　揚げ油

【作り方】

1．大根は1cm厚さのいちょう切りにする。とり肉は一口大に切り、塩、こしょう各少々をふる。ポリ袋に大根、とり肉を入れ、小麦粉大さじ２を加えて空気を入れて口を閉じ、袋を振ってまぶす。

2．ボウルにAを混ぜ合わせる（粉っぽさが残る程度でOK。使っていくうちに大根の水分でうすまったら粉を、もったりし過ぎたら炭酸水を足して）

ころもは水ではなく炭酸水を小麦粉と混ぜる。


「ブロッコリーでもにんじんでも、何でもこのころもで揚げてみて。ちょっと感動します」（山本さん）

3．フライパンに揚げ油を1cm深さまで入れて約170℃に熱する。1を2にくぐらせて入れ、時々上下を返しながら約5分揚げる。好みでサラダ菜を添えて器に盛り、塩適量、めんつゆを添える。

ころもに水ではなく炭酸水を混ぜるなど、ちょっとしたコツを知っているだけで、料理の仕上がりがぜんぜん違ってくるんですよね。この万能ころもは使い勝手も抜群！　ぜひいろいろな冬野菜を揚げてみてくださいね。

レシピ考案／山本ゆり　撮影／難波雄史　スタイリング／阿部まゆこ　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田久晶子

文＝高梨奈々