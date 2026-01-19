「THE FINALS-diana2025-」が開催

“愛されキャラ”がラスト公演を盛り上げた。DeNAのオフィシャルパフォーマンスチーム「diana」は18日、横浜市の関内ホールで「THE FINALS-diana2025-」を開催。そこに登場した人気マスコットに、ファンが「カワイイ大渋滞」「最高でした」と歓喜している。

舞台に現れたのはDeNAのマスコット、DB.スターマンとDB.キララ。定番のユニホーム＆キャップ姿で登場すると、dianaメンバーと共演。2025メンバー全員では最後となるパフォーマンスを盛り上げた。“速すぎるチア”ことAkiさんら卒業メンバーとの“豪華コラボ”に客席からは歓声が上がった。

スターマンの登場にファンも興奮。SNSには「何度見てもかわいい」「仕草を見ているだけで笑顔になっちゃいます」「相当ヤバかった」「尊い」「スターマンの輝きは増すばかり」「愛おしい」などの声が寄せられていた。

この日の公演をもって2025メンバーでの活動は終了。「Hisenseハマスタバトル」で不動のアンカーを務めたAkiさんら卒業する6人は、公演中にファンに感謝の思いを届けた。今季は新メンバー6人を加えた19人で、リーグ制覇を目指すDeNAの試合を盛り上げていく。（Full-Count編集部）