「忙しくてもおいしいものが食べたい！」そんなとき、簡単に調理ができるレシピは大助かりです。今回は、料理研究家の市瀬悦子さんにフライパンひとつでできる「フライパン炊き込みビビンバ」のつくり方を教えてもらいました。野菜もお肉もバランスよく食べられて、ピリ辛のキムチが食欲をそそる一品です。

ワンパンビビンバで忙しい日を乗りきる！

お米と一緒に具材をのっけて一気に加熱！ ナムルだけを別でつくらなくてもいいのがラクちん。

【写真】フライパンひとつ、ナムルもあわせて完成！

具をキレイにのせると見栄えもばっちり。卵黄を混ぜ、クセになる濃厚味に。

「万能なフライパンはパパッとラクしてつくりたいときの味方！」（市瀬さん）

●フライパン炊き込みビビンバ

【材料（4人分・直径26cmフライパン使用）】

米 2合（300g）

牛こま切れ肉 250g

A［みりん大さじ2 しょうゆ大さじ1］

パプリカ（赤） 1個

コマツナ 1／2束

B［ニンニク（すりおろす）1／2かけ コチュジャン大さじ2 しょうゆ大さじ1 塩小さじ1／2］

豆モヤシ 1／2袋

白菜キムチ 100g

ゴマ油 大さじ1

いりゴマ（白） 適量

卵黄 4個分

コチュジャン（好みで） 適量



●つくり方

（1） 米はといで30分ほど浸水させ、水気をしっかりきる。牛肉はAをもみ込む。パプリカは縦半分に切ってヘタと種を除き、縦に細切りにする。コマツナは5cm長さに切る。

（2） フライパンに（1）の米、B、水1と1／2カップ（分量外）を入れて混ぜ、ならす。（1）の牛肉、パプリカ、コマツナと豆モヤシ、白菜キムチをのせ、フタをして中火で熱する。煮立ったら弱火にして15分ほど炊き、火を止めて5分ほどおく。

（3） （2）にゴマ油を回しかけてゴマを散らし、卵黄をのせる。コチュジャンを添え、よく混ぜていただく。

［1人分568kcal］

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 計量単位は1カップ＝200mL、大さじ1＝15mL、小さじ1＝5mL、1合＝180mLです