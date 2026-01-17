関メディベースボール学院・井戸伸年総監督が解説…構えで重要な「頭の位置」

バッティングにおいて強い打球を飛ばすには、スイング前の「構え」が重要になる。漫然と打席に立つのではなく、次に動き出すために“準備”を整えておくことが必要だ。中学硬式野球の強豪「関メディベースボール学院」の井戸伸年総監督は、体の部位で最も重い「頭」の位置を意識することが、理想的な構えにつながると説く。

井戸総監督によると、アウトコースに対して「遠いイメージ」を持つ打者が多いが、普通に構えればバットは十分届くという。重要なのは、構えた時の距離感をキープして振れるかどうか。腰が引けたり、重心がかかと側にあったりする場合は強い打球を飛ばせない。打者はストライクコースである「ホームベースの上に力を加えないといけない」ため、投手側に力を伝えられる重心位置を見つける必要がある。

そこで意識すべきポイントが、頭を「つま先のライン上に置く」こと。体の部位で最も重い頭をつま先の位置に合わせることで、重心は自然と足裏の「真ん中からつま先」にかかる。いつでも前に動き出せる形が整うのだ。

この構えができていれば、前方から強く押されたとしても体勢を崩すことなく「耐えられる」と井戸総監督は言う。足が地面を掴み、体幹に力が入っている証拠である。一方で頭の位置がかかと側だったり浮いていたりすると腹筋の力が抜け、少し押されただけでバランスを崩してしまう。これではバットに力が伝わらない。

打席では投手に向かっていく姿勢が不可欠。「形を整えた状態で前にいつでも動けますよ」という体勢を作ることが肝要だ。まずは、頭をつま先のライン上に置いて構えてほしい。外角を遠く感じず、鋭いスイングを生み出せるはずだ。（First-Pitch編集部）