¥É·³¤Î¶âËþÊä¶¯¤Ï¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¡¡349²¯±ß¤Ç¤âÇÔËÌ¡Ä¥á¥Ã¥Äµ¼Ô¤Ï¡ÈÇò´ú¡É¡Ö´°Éæ¤Ê¤¤Þ¤Ç¡×
¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤Ë¥á¥Ã¥ÄÈÖµ¼ÔÃ²¤
¡¡FAÌÜ¶ÌÁª¼ê¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤Ë¡¢Í¥Àª¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥á¥Ã¥Ä¤ÎÈÖµ¼Ô¤Ï¡ÈÇò´ú¡É¤ò¤¢¤²¤¿¡£¥«¥Ö¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤ÈÊ£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»¡£¥á¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥²¥ë¥Ö¥¹»á¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¶È³¦Á´°÷¤¬¥¢¥ó¥Ó¥ê¥Ð¥Ü¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡ÖSNY¡×¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÎÆ°²è¤Ç¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥²¥ë¥Ö¥¹»á¤Ï¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤¬¤³¤ì¤Û¤ÉÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¡£ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤ÎÉÒÏÓµ¼Ô¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥ó»á¤¬¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï4Ç¯2²¯2000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó349²¯±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿Åê¹Æ¤òÎã¤Ë½Ð¤·¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Î¡ÈÇ®°Õ¡É¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£
¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬2²¯4000Ëü¥É¥ë¡Ê381²¯±ß¡Ë¤òÄó¼¨¤·¤ÆÁ´µåÃÄ¤ò´°Éæ¤Ê¤¤Þ¤Ç¤ËÂÇ¤ÁÉé¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿ô»ú¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Â¿¤¯¤Îµå³¦´Ø·¸¼Ô¤â¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Äó¼¨¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ëµð³Û·ÀÌó¤ËÃ¦Ë¹¡£Â³¤±¤Æ¡ÖËèÇ¯¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÀ©ÇÆ¤Î¡ËºÇÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤Æ³«Ëë¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë½»¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Ä¶Âç¶â¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¡Ê°ìÎ®¡ËÁª¼ê¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÍýÍ³¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡ÈÇò´úÀë¸À¡É¤È¤â¼è¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¡¢136»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.266¡¢22ËÜÎÝÂÇ¡¢73ÂÇÅÀ¡¢25ÅðÎÝ¡¢OPS.841¤ò»Ä¤·¤¿¥¿¥Ã¥«¡¼¡£¥²¥ë¥Ö¥¹»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÌîµåÁª¼ê¤Ç¤¹¡£µå³¦ºÇ¹â¤ÎÂÇ¼Ô¤Î1¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤ÀÈà¤Ï¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈ¯¸À¡£ÃíÌÜÅÙ¤¬Âç¤¤¤µåÃÄ¤Ç¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬´üÂÔÄÌ¤ê¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡28ºÐ¤Î¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ïº£¥ª¥Õ¤ÎFA»Ô¾ìNo.1¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤¬¹â¤¯¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤è¤ëÁèÃ¥Àï¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë