¡ÚÁ´¹ë¥Æ¥Ë¥¹¡ÛÂçºä¤Ê¤ª¤ß¡¡£³ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ø¡Ö¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¾õÂÖ¡£ÂÎÄ´¤âËüÁ´¡£¤³¤ì°Ê¾åË¾¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀä¹¥Ä´Àë¸À¡ÄÂç²ñ»öÁ°²ñ¸«
¡¡¡Ú¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë£±£¶Æü¡áµÈ¾¾Ãé¹°¡Û£²£°£±£¹¡¢£²£±Ç¯Í¥¾¡¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±£¶°Ì¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ß¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬¡¢£³ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¡¢Àä¹¥Ä´Àë¸À¤À¡£¤³¤ÎÆü¡¢Âç²ñ¤Î»öÁ°²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âçºä¤Ï¡Öº£Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¾õÂÖ¡£Ä´»Ò¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£±·î£²Æü³«Ëë¤ÎÃË½÷º®À®¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÇÕ¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢Ì¼¤Î¥·¥ã¥¤¤Á¤ã¤ó¤«¤éÉ÷¼Ù¤ò¤¦¤Ä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³±¤¬·ã¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤â¼£¤ê¡¢¡ÖÂÎÄ´¤âËüÁ´¡£¤³¤ì°Ê¾åË¾¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÄ´»Ò¤Ï¡×¾å¸þ¤¤À¡£
¡¡£±£²·î¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¡¢ºò²Æ¤«¤é»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¥È¥Þ¥·¥å¡¦¥Ó¥¯¥È¥í¥Õ¥¹¥»á¤ÈÅ°ÄìÅª¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÆÃ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃæ¤Î¾õ¶·È½ÃÇ¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Á°¡Ê¥Í¥Ã¥È¡Ë¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤«¡×¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÁ´ÊÆ¤Ç£´¶¯Æþ¤êÉü³è¤Î¤Î¤í¤·¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¹¶·âÅª¤Ë¹Ô¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢½à·è¾¡¤Ç¤Î¾õ¶·È½ÃÇ¤Ë²ù¤¤¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ë¥ç¥Ã¥È¼«ÂÎ¤Ï¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë»È¤¦¤«¡×¡£»î¹çÃæ¤Î¾õ¶·³ÎÇ§¤òÎäÀÅ¤Ë¹Ô¤¨¤ëÌÜ¤òÃÃ¤¨¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤«¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï±ó¤¤¡£¤À¤«¤é¡ÖÌ¼¤Ï¤Þ¤ÀÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡£¤·¤«¤·¡¢Ì¼¤Î¥·¥ã¥¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Êì¤ÎÎý½¬¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢º£Âç²ñ¤â¡Ö·ÈÂÓ¤ò¤¤¤¹¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¡ÊÎý½¬¤ò¡Ë¼Ì¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¡Ø¥Þ¥Þ¡¢´èÄ¥¤ì¡¢´èÄ¥¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡É÷¼Ù¤â´°¼£¤·¡¢Îý½¬¤â¿ÈÂÎ¤âËüÁ´¡£Ì¼¤ÎÀ¼±ç¤È¤È¤â¤Ë¡¢£³ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ø½àÈ÷¤ÏÁ´¤ÆÀ°¤Ã¤¿¡£¡¡