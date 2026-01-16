Æü»º¤¬¿·¤¿¤Ê¡Ö3Îó¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¸ø³«¤Ø¡ª Á´Ä¹5m¤Î¡ÈÏÂÉ÷¥Ü¥Ç¥£¡É¡ß¡Ö¹ë²ÚÆâÁõ¡×¤¬¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¡Ö²è´üÅª¤Ê4WD¡×ºÎÍÑ¤Ç¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤â¡ª 2026Ç¯²ÆÈ¯Çä¤Î¡Ö4ÂåÌÜ¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¡×JMS»¥ËÚ2026¤ËÅÐ¾ì¡ª
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î·ÏÉè¤ò¼õ¤±·Ñ¤°ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë
¡¡2026Ç¯1·î23Æü¤«¤é25Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹ ¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à¡Ê»¥ËÚ»ÔËÊ¿¶è¡Ë¤ò²ñ¾ì¤Ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼»¥ËÚ2026¡ÊJMS»¥ËÚ2026¡Ë¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¿·¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ä¼«Æ°¼Öµ»½Ñ¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ïµ®½Å¤ÊÂçµ¬ÌÏ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬Æü»º¤Î¡Ö¿·¤¿¤Ê¡È3Îó¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡É¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡º£²ó¤Î¥·¥ç¡¼¤ÇÆü»º¤ÏÊ£¿ô¤Î¼ÖÎ¾Å¸¼¨¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬4ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¿··¿¡Ö¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ö¤Ï¤¹¤Ç¤Ë2025Ç¯10·î¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ç°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤½¤Î»Ñ¤ò´Ö¶á¤Ë¸«¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¤Ï1997Ç¯¤Î½éÂåÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¤¤¤¦³µÇ°¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¼¼Æâ¶õ´Ö¤È¹â¤¤Áö¹ÔÀÇ½¡¢¤½¤·¤Æ½êÍ¤¹¤ë´î¤Ó¤òËþ¤¿¤¹¼Á´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢²ÈÂ²ÍÑÅÓ¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿4ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Îò»Ë¤òÅÚÂæ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»þÂå¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤ÇÂç¤¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4995mm¡ßÁ´Éý1895mm¡ßÁ´¹â1975mm¡ÊÆü»ºÂ¬ÄêÃÍ¡Ë¤È¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Æ²¡¹¤¿¤ë¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè3À¤Âåe-POWER¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢ÀÅ½ÍÀ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤ò¹â¼¡¸µ¤ÇÎ¾Î©¤·¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é³ê¤é¤«¤ÇÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÁö¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»ÍÎØ¤òåÌÌ©¤ËÀ©¸æ¤¹¤ëe-4ORCE¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢È¯¿Ê¤ä²Ã¸ºÂ®¡¢¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°»þ¤Î»ÑÀªÊÑ²½¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢¸åÀÊ¤Î¾è°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²÷Å¬¤Ê°ÜÆ°»þ´Ö¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Áö¹ÔÀÇ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾è¤ë¿Í¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¹¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤â¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥é¥¦¥ó¥¸¤ò»×¤ï¤»¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¡¢3Îó¥·¡¼¥È¤òÇÛÃÖ¤·¡¢ÁÇºà¤ä¿§»È¤¤¤Ë¤ÏÆüËÜÅª¤ÊÈþ°Õ¼±¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹¡¹¤È¤·¤¿¥¥ã¥Ó¥ó¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¾ÈÌÀ±é½Ð¤Ë¤è¤ê¡¢°ÜÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢4ÂåÌÜ¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¤Ï¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ²¡¹¤È¤·¤¿¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈåÌÌ©¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤â¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤â±Ç¤¨¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÈþ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥â¥Á¡¼¥Õ¤ä¡¢¸÷¤Î±é½Ð¤Ë¤è¤ëÀè¿ÊÀ¤Ï¡¢¼Â¼Ö¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤³¤½´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±çµ»½Ñ¤ÎÅëºÜ¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î±¿Å¾Éé²Ù¤ò·Ú¸º¤¹¤ëµ¡Ç½¤ä¡¢°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤ë³Æ¼ï¥µ¥Ý¡¼¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤ÎÂ¿¤¤ËÌ³¤Æ»¤ÎÆ»Ï©»ö¾ð¤È¤âÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¤¬Äó°Æ¤¹¤ëÌ¤Íè¤Î°ÜÆ°Áü¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÁÛÁü¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡Ã±¤Ê¤ë¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò´¶¤¸¼è¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾ï¤Ë¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¡£¤½¤ÎºÇ¿·À¤Âå¤Ï2026Ç¯²Æ¤ÎÈ¯Çä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»¥ËÚ¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÐ¾ì¤òÁ°¤Ë¼Â¼Ö¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»¥ËÚ¤ÎÃÏ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ö¤Î¤«¡¢º£¤«¤é´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£