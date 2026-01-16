ÇîÂ¿ÂçµÈ¡¡²áµî¤ËCocomi¤È¶¦±é¤·¶ÛÄ¥¡ÖÀäÂÐ¤Ë¸«¤ë¤ä¤ó²ÈÂ²¤Ç¡×¡¡¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤¬¹ë²Ú¡ÖÀ¨¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÄ«Æü¡Ö²ÈÆÝ¤ß²ÚÂç¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê53¡Ë¤È²Î¼ê¡¦¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤ÎCocomi¡Ê24¡Ë¤È¤Î¶¦±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¤â¥¥à¥¿¥¯¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤¿¤Þ¤Ë¶¦±é¤È¤«¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¥¥à¥¿¥¯¤¬¸«¤Æ¤ë¤«¤â¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡²áµî¤Ë¤ÏCocomi¤È¶¦±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡Ö½é¤á¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ä¤ë¤Ã¤Æ»þ¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¤½¤Î»þ¤â¶ÛÄ¥¤·¤¿¡£ÀäÂÐ¤Ë¸«¤ë¤ä¤ó²ÈÂ²¤Ç¡£ÌÚÂ¼²È¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤Î¼ýÏ¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤¬À¨¤¯¤Æ¡£¡È¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤Þ¡¢Cocomi¤µ¤Þ¤è¤ê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡É¤Ã¤Æ¡£À¨¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£