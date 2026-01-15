¡ÈÄ¶µðÂç¡É¤ÊÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¿·CM¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÂ¸ºß´¶¡¡LA¤Î¾ÝÄ§¤«¤é¡Ä¡Ö¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ò¡×
¡ÖBeats by Dre¡×¤¬¸ø³«¡Ä¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¡¼¥ë¥É»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBeats by Dre¡×¤Ï15Æü¡¢2024Ç¯9·î¤Ë¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ò¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òÉñÂæ¤Ë¡ÈÄ¶µðÂç¡É¤ÊÂçÃ«¤¬Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢·¿ÇË¤ê¤ÊÉ½¸½¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿²È¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¡¼¥ë¥É»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î³¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÂçÃ«¤¬¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥ß¥¯¥¹¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó3ÅÀ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÆâ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ëBeats Studio Pro¡¢Powerbeats Pro 2¡¢Powerbeats Fit¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È²»³Ú¤¬¸òºø¤¹¤ë¾ÝÄ§Åª¤Ê½Ö´Ö¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï²áµî2¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¤Û¤«¡¢6²óÌÜ¤Î¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¡¼¥àÁª½Ð¡¢5ÅÙ¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Beats¤Ï¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÈÊ¸²½Åª±Æ¶ÁÎÏ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Â¸ºß¤È¤·¤Æ¤ÎÂçÃ«¤Î»Ñ¤ò¶¯Ä´¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿³Æ¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¸Ø¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤µ¡¢¸þ¾å¿´¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢À®Ä¹¡¢±Æ¶ÁÎÏ¡¢¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¢¤½¤·¤Æ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÈÂçÃ«¤¬¶¦Í¤¹¤ë¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò»¾¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Beats¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤ÈÂçÃ«¤ÎÍ»¹ç¤Ï°Õ¿ÞÅª¤Ê±é½Ð¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆâ¤Ç¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¡¢Ç®°Õ¡¢Ê¸²½¡¢Ìî¿´¤Î³¹¤Ç¤¹¡£Beats¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ë¸÷·Ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤È¤³¤Î³¹¡¢¿Í¡¹¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë