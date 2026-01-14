°Ý¿·¡¢¹ñÊÝÆ¨¤ìµÄ°÷¤ò15Æü½èÊ¬¡¡µÈÂ¼ÂåÉ½¡Ö¹ñÌ±¤Ë¤ª¤ï¤Ó¤¹¤ë¡×
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¡¢½êÂ°ÃÏÊýµÄ°÷¤¬°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤ÎÍý»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢15Æü¤Ë½èÊ¬¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£¼óÁê´±Å¡¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¹ñÌ±¤Ë¤ª¤ï¤Ó¤¹¤ë¡£¸·¤·¤¯½èÊ¬¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Ãæ´ÖÊó¹ð¤Ç´ØÍ¿¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿Ê¼¸Ë¸©µÄ¤é4¿Í¤Ë²Ã¤¨¤Æ¿ô¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡°Ý¿·¤ÏºòÇ¯12·î°Ê¹ß¡¢½êÂ°µÄ°÷¤ä¼óÄ¹¤òÄ´ºº¡£º£·î7Æü¸øÉ½¤ÎÃæ´ÖÊó¹ð¤Ç¡¢4¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ñÊÝÆ¨¤ì¤ÎÃ¦Ë¡Åª¹Ô°Ù¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¡¢¹ñÌ±¤ÎÇ¼ÆÀ´¶¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£