¡¡Á°¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯´ÆÆÄ¤ÎÆ£ËÜÇî»Ë»á¡Ê62¡Ë¤¬¡¢¥À¥¤¥¨¡¼»þÂå¤ÎÆ±Î½¡¦ÃÓÅÄ¿Æ¶½»á¡Ê66¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¹â¶¶·ÄÉ§»á¡Ê68¡Ë¤ÎYouTube¡Ö¤è¤·¤Ò¤³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ºò½©¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤·¤¿º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê20¡áÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¡ËÆþÃÄ¤Î¾¡»»¤ÈÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤Î»ØÌ¾¡£Æ£ËÜ»á¤Ï¡ÖDeNA¤â¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢³Í¤ì¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï1°Ì¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤â¡Ê7·î¤Ë¡Ë¤¢¤ë¡£¤¢¤Ã¤Á¤¬1°Ì¡Ê1½äÌÜ¡Ë¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é¸þ¤³¤¦¡ÊMLB¡Ë¤Ë¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤â¤È¤â¤È¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤¤¤¤¿¤¯¤ÆÊÆ¹ñ¤ÎÂç³Ø¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÓÅÄ»á¤Ïº´¡¹ÌÚ»ØÌ¾¤ÏÌøÅÄÍª´ô¤é¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¼¡À¤Âå¤Î¥¹¥¿¡¼¤òµá¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¡ÊMLB¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¡Ë¾å°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡ÊÂç³Ø¤Ç¤Î¡Ë¿ô»ú¤ò¸«¤ë¤È¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£²¼°Ì»ØÌ¾¤Î¾ò·ï¹Í¤¨¤¿¤éÆüËÜ¤ËÍè¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¡ÊÆÉ¤ß¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ë¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ï»ØÌ¾¤·¤¿¤È»×¤¦¡£Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÏÃÂêÀ¤ÏÀ¨¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Æ£ËÜ»á¤Ë¤Ï·üÇ°¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÂç³Ø¤Ï¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤¿¤éµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Âç³Ø¤Þ¤Ç¶âÂ°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¥×¥íÆþ¤ë¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
