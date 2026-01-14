Âç·¿¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬ÅÝ¤ìÁö¹ÔÃæ¤ÎÎó¼Ö¤ËÄ¾·â¡¡28¿Í»àË´¡¢60¿Í°Ê¾å¤¬¤±¤¬¡¡¥¿¥¤
¥¿¥¤ÅìËÌÉô¤Ç14Æü¡¢¹âÂ®Å´Æ»¤Î¹©»öÍÑ¤ÎÂç·¿¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬¡¢Áö¹ÔÃæ¤ÎÎó¼Ö¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â28¿Í¤¬»àË´¡¢60¿Í°Ê¾å¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î¸å¤í¤Ë¤¢¤ë¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬Íî²¼¤·¤Æ¡¢ÀþÏ©¤Ë¥Ð¥é¥Ð¥é¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Îó¼Ö¤¬Âç¤¤¯ÇËÂ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¿¥¤ÅìËÌÉô¤Î¥Ê¥³¥ó¥é¥Á¥ã¥·¥Þ¤Ç14Æü¡¢¹âÂ®Å´Æ»¤Î¹©»ö¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Âç·¿¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬ÅÝ²õ¤·¡¢¤ª¤è¤½10¥á¡¼¥È¥ë²¼¤òÁö¹ÔÃæ¤ÎÎó¼Ö¤òÄ¾·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ·â¼Ô
¡ÖÃ¯¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éµß½Ð¤Î¼êÅÁ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£Îó¼Ö¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½õ¤±¤Æ¤È¤¤¤¦¶«¤ÓÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤¿¡×
¾×ÆÍ¤Î±Æ¶Á¤ÇÎó¼Ö¤ÏÃ¦Àþ¤·¡¢°ìÉô¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¡¢5ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤ò´Þ¤à¾¯¤Ê¤¯¤È¤â28¿Í¤¬»àË´¤·¡¢60¿Í°Ê¾å¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Îó¼Ö¤Ï3Î¾ÊÔÀ®¤Ç195¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥¿¥¤¤Î¼óÅÔ¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¿ô¿Í¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çµß½õ³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤È¤â¤ËÃÏ¸µÅö¶É¤¬»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£