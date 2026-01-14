¤¬¤ó¤Î¡Ö5Ç¯À¸Â¸Î¨¡×¡¡Éô°Ì¤Ç92¡ó¡Á11¡ó¤Îº¹¤¬½Ð¤ë¡¡Á´¹ñ¤¬¤óÅÐÏ¿¤Ë´ð¤Å¤¯½é¤Î½¸·×¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¤¤ç¤¦¡¢2016Ç¯¤Ë¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¿Í¤¬5Ç¯¸å¤ËÀ¸Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸Â¸Î¨¤ÏÉô°Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤è¤½92¡ó¤«¤é11¡ó¤È¤¤¤Ã¤¿º¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÏ«¾Ê¤Ï¤¤ç¤¦¡¢Á´¹ñ¤Î¤¬¤ó´µ¼Ô¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÖÁ´¹ñ¤¬¤óÅÐÏ¿¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¹ñÆâ¤Ç¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¿Í¤Î¡Ö5Ç¯À¸Â¸Î¨¡×¤ò½é¤á¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2016Ç¯¤Ë¡¢¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿15ºÐ°Ê¾å¤ÎÉô°ÌÊÌ¤Î¡Ö5Ç¯À¸Â¸Î¨¡×¤Ï¡¢Á°Î©Á£92.1¡ó¡¢ÆýË¼88.0¡ó¡¢»ÒµÜðôÉô71.8¡ó¡¢ÂçÄ²67.8¡ó¡¢°ß64.0¡ó¡¢ÇÙ37.7¡ó¡¢´ÎÂ¡33.4¡ó¡¢ç¹Â¡11.8¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢15ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾®»ù¤¬¤ó¤Î¡Ö5Ç¯À¸Â¸Î¨¡×¤Ï¡¢ºÇ¤â¹â¤¤¤Î¤¬¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Ê¤É¤Ç95.7¡ó¡¢ºÇ¤âÄã¤¤¤Î¤¬Ãæ¿õ¿À·Ð·Ï¤äÀÔ¿ñ¼ðáç¤Ê¤É¤Ç60.8¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢2023Ç¯¤Ë¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¿Í¤ÏÁ´¹ñ¤Ç99Ëü3469¿Í¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯¤«¤é²£¤Ð¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
