¡¡ÅìµþÅÔÂÎ©¶è¤Î»û¤ÎÃÏ²¼Ç¼¹üÆ²¤Ë»Å³Ý¤±¤¿ÎýÃº¤Ç½»¿¦¤ÎÃËÀ¤ò°ì»À²½ÃºÁÇÃæÆÇ¤Ë´Ù¤é¤»»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»¦¿Íºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÊèÀÐÈÎÇä²ñ¼Ò¡Ö¹ô¾ÍÆ²¡×¡ÊÀéÍÕ¸©³ù¥±Ã«»Ô¡Ë¤ÎÌò°÷ÀÄÌÚ½ß»ÒÈï¹ð¡Ê66¡Ë¤Ï14Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½½é¸øÈ½¤Ç¡Ö»ä¤ÏÌµ¼Â¤Ç¤¹¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÈÝÇ§¤·¤¿¡£
¡¡¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡¢»û½êÍ¤ÎÅÚÃÏ¤ÇÆ±¼Ò¤¬³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¿Îî±à¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤é¡¢Èï¹ð¤¬½»¿¦¤Ø¶¯¤¤ÉÔËþ¤ò»ý¤Á¡¢Æ±¼ÒÂåÉ½¤ÎºØÆ£ÎµÂÀ¼õ·º¼Ô¡Ê52¡Ë¡áÆ±ºá¤Ê¤É¤ÇÄ¨Ìò25Ç¯³ÎÄê¡á¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ»¦³²¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È»ØÅ¦¡£½»¿¦¤¬½ÐÆþ¤ê¤¹¤ëÌ©ÊÄ¶õ´Ö¤ÎÃÏ²¼Ç¼¹üÆ²¤Ë¡¢Èï¹ð¤¬ÎýÃº¤òÀßÃÖ¤·¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÊÛ¸îÂ¦¤ÏÈï¹ð¤Ï»ö·ïÅö»þ¡¢»û¤ÎÉßÃÏÆâ¤Î»öÌ³½ê¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£ÃÏ²¼Ç¼¹üÆ²¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿ÎýÃº¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿»ö¼Â¤ÏÃÎ¤é¤º¡¢Ìµºá¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡µ¯ÁÊÆâÍÆ¤Ë¤è¤ë¤È2023Ç¯7·î22ÆüÌë¡¢ºØÆ£¼õ·º¼Ô¤È¶¦ËÅ¤·¡¢ÃÏ²¼Ç¼¹üÆ²Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·ÎýÃº28¸Ä¤òÃÖ¤¤¤ÆÃå²Ð¡£ÍâÄ«¡¢Ç¼¹üÆ²¤ËÆþ¤Ã¤¿½»¿¦¡áÅö»þ¡Ê70¡Ë¡á¤òCOÃæÆÇ¤Ë¤è¤ëÄã»ÀÁÇÇ¾¾É¤Ê¤É¤Ç»àË´¤µ¤»¡¢ºÊ¤È¼¡½÷¤Ë¤â½ý³²¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£