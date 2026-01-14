°ì»þÊÝ¸î»ùÆ¸¤Î¡Ö¼õ¿Ç·ô¡×Ê¶¼º¡¡¸©Ãæ±û¤³¤É¤â½÷ÀÁêÃÌ¥»¥ó¥¿ー¡ÚÆÁÅç¡Û
¸©Ãæ±û¤³¤É¤â½÷ÀÁêÃÌ¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢Æþ½ê»ùÆ¸¤¬°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ëºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ö¼õ¿Ç·ô¡×1¿ÍÊ¬¤òÊ¶¼º¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¿Ç·ô¤Ï»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¤Ë°ì»þÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ùÆ¸¤¬¡¢°åÎÅÈñ¤Î¸øÈñÉéÃ´¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Æþ½ê¤¹¤ëºÝ¤Ë¸©¾ã¤¬¤¤Ê¡»ã²Ý¤¬È¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ùÆ¸¤Î»áÌ¾¤äÀ¸Ç¯·îÆü¡¢ÊÝ¸±¾Ú¤ÎÈÖ¹æ¤Ê¤É¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Ãæ±û¤³¤É¤â½÷ÀÁêÃÌ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯12·î23Æü¤ËÆþ½ê»ùÆ¸¤¬°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿ºÝ¡¢Æ±¹Ô¤·¤¿¿¦°÷¤¬¼õ¿Ç·ô¤òÄó¼¨¡£
¥»¥ó¥¿ー¤ËÌá¤Ã¤¿¸å¡¢¸°ÉÕ¤¤ÎÊÝ´É¸Ë¤ËÌá¤·¤¿¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ùÆ¸¤¬Âà½ê¤·¤¿¸å¤Ë¸©¤ËÊÖµÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ê¶¼º¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢13Æü¤Ë»ùÆ¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ë¼Õºá¤·¡¢·Ù»¡¤Ë°ä¼ºÊªÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡Ö½ñÎà¤ò°ú¤·Ñ¤°ºÝ¤Î³ÎÇ§É½¤òºîÀ®¤·¡¢ÊÝ´É»þ¤Ï´ÉÍý¿¦Åù¤Ë¤è¤ë³ÎÇ§¤òÅ°Äì¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£