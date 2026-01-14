¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¡¢Âè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡¡½©¤´¤í¤«¤é¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¡Ê33¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ªÊ¢¤Ç¡ÄÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡Ö¤ªÊ¢¤Ë¾®¤µ¤ÊÌ¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òÅº¤¨¤ÆÊó¹ð¡£¡Ö½©¤´¤í¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª»¶Êâ¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤êÎÁÍý¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Öº£¤Ï½Ð»º¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÌÀÆüÈ¯Çä¤Î¤¿¤Þ¤´¥¯¥é¥Ö¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖI'll be a mom soon¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÉ×¤ÇÇÐÍ¥¤Î»³ËÜÄ¾´²¡Ê31¡Ë¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢Ìµ»ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥ê¥ó¥É¥ë¤Ï1992Ç¯1·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥¦¥£¡¼¥ó½Ð¿È¡£A·¿¡£2015Ç¯9·î¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Øwith¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¿ô¤Î»¨»ï¤Ç³èÌö¡£¥É¥¤¥Ä¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢ÆüËÜ¸ì¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï24Ç¯1·î19Æü¤ËÇÐÍ¥¤Î»³ËÜÄ¾´²¡Ê31¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
