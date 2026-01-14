¡Ø±Ç²è ¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹ ¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë²Î¤ª¤¦¡ª¥É¥ì¥ß¥Õ¥¡¢ö¥½¥É¡¼Åç¡Ù¤Î¥²¥¹¥È¤ËÌÚÂ¼²ÂÇµ¤µ¤ó¡¢¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤µ¤ó¤¬·èÄê¡ª
2026Ç¯3·î27Æü(¶â)¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡¢¡Ö¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¡×¤Î·à¾ìÈÇºÇ¿·ºî¡Ø±Ç²è ¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹ ¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë²Î¤ª¤¦¡ª¥É¥ì¥ß¥Õ¥¡¢ö¥½¥É¡¼Åç¡Ù¤Î¼çÂê²Î¥²¥¹¥È¤ÈÀ¼¤Î¥²¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·à¾ìÈÇºÇ¿·ºî¡Ø±Ç²è ¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹ ¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë²Î¤ª¤¦¡ª¥É¥ì¥ß¥Õ¥¡¢ö¥½¥É¡¼Åç¡Ù¤Î¥²¥¹¥È¤ò¸«¤ë
10¶Ê°Ê¾å¤â¤Î³Ú¶Ê¤¬·àÃæ¤ÇÎ®¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ºÇ¿·ºî¤Ï¡¢¡Ö¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¡×¤Î·à¾ìÈÇºîÉÊ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¡£¤½¤Î´ÇÈÄ¤È¤â¸À¤¨¤ë¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤ëÌÚÂ¼²ÂÇµ¤µ¤ó¤À¡£
ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬²Î¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡ª(¸¶Âê¡§All Together Now)¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¡£·àÃæ¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤Î¶Ê¤ò¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´¶·ã¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤Ç¤¹¡×¤ÈÆó»ù¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤ëÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¡¢¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤ëÌÚÂ¼¤µ¤ó¡£¥È¡¼¥Þ¥¹¤ÈÆ±¤¸¥¤¥®¥ê¥¹À¸¤Þ¤ì¤ÇÆü±Ñ¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸¶¶Ê¤Ø¤Î²ò¼á¤âÀµ³Î¤À¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼çÂê²Î¤Î¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡Ù¤Ï¤È¤Æ¤â¤¹¤Æ¤¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤¬»ý¤Ä²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤É¤¦²ÎÀ¼¤Ë¾è¤»¤ë¤«¡¢·«¤êÊÖ¤·Ä°¤¤Ê¤¬¤é¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂç¿Í¤¬¸«¤Æ¤â¿´¤Ë¶Á¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈºÇ¿·ºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
À¼¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤µ¤ó¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ï¥à¡¦¥Ï¥Ã¥È¶ª¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¥ì¡¼¥ëÅÀ¸¡¼Ö¤Î¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
»äÀ¸³è¤Ç¤Ï4ºÐ¤ÎÃË»ù¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¥¤¥â¥È¤µ¤ó¤Ï¡Ö4ºÐ¤Ë¤Ê¤ë²æ¤¬»Ò¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¿Æ»Ò¤Ç¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¼«Ëý¤Ç¤¤ë¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£¡ÖÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª°ú¤¼õ¤±¤·¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¤ò³Ê¹¥¤è¤¯±é¤¸ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÂçÀÚ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥½¥É¡¼Åç¤Î²»³Úº×¡×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥È¡¼¥Þ¥¹¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬ËÛÁö¤¹¤ë¡¢¡Ø±Ç²è ¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹ ¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë²Î¤ª¤¦¡ª¥É¥ì¥ß¥Õ¥¡¢ö¥½¥É¡¼Åç¡Ù¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎºÇ¸å¤ËÎ®¤ì¤ëÌÚÂ¼²ÂÇµ¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¡¢¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¤ÎÀ¼¤ò´®Ç½¤·¤è¤¦¡ª
¡Ø±Ç²è ¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹ ¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë²Î¤ª¤¦¡ª¥É¥ì¥ß¥Õ¥¡¢ö¥½¥É¡¼Åç¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯3·î27Æü(¶â)¤è¤ê¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥È¥é¥¹¥È¥·¥Í¥Þ½ÂÃ«¡¢Á´¹ñ¤Î¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¤Û¤«¤Ç¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C)2026 Gullane (Thomas) Limited.
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·à¾ìÈÇºÇ¿·ºî¡Ø±Ç²è ¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹ ¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë²Î¤ª¤¦¡ª¥É¥ì¥ß¥Õ¥¡¢ö¥½¥É¡¼Åç¡Ù¤Î¥²¥¹¥È¤ò¸«¤ë
10¶Ê°Ê¾å¤â¤Î³Ú¶Ê¤¬·àÃæ¤ÇÎ®¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ºÇ¿·ºî¤Ï¡¢¡Ö¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¡×¤Î·à¾ìÈÇºîÉÊ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¡£¤½¤Î´ÇÈÄ¤È¤â¸À¤¨¤ë¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤ëÌÚÂ¼²ÂÇµ¤µ¤ó¤À¡£
ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬²Î¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡ª(¸¶Âê¡§All Together Now)¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¡£·àÃæ¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤Î¶Ê¤ò¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´¶·ã¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤Ç¤¹¡×¤ÈÆó»ù¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤ëÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¡¢¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤ëÌÚÂ¼¤µ¤ó¡£¥È¡¼¥Þ¥¹¤ÈÆ±¤¸¥¤¥®¥ê¥¹À¸¤Þ¤ì¤ÇÆü±Ñ¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸¶¶Ê¤Ø¤Î²ò¼á¤âÀµ³Î¤À¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼çÂê²Î¤Î¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡Ù¤Ï¤È¤Æ¤â¤¹¤Æ¤¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤¬»ý¤Ä²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤É¤¦²ÎÀ¼¤Ë¾è¤»¤ë¤«¡¢·«¤êÊÖ¤·Ä°¤¤Ê¤¬¤é¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂç¿Í¤¬¸«¤Æ¤â¿´¤Ë¶Á¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈºÇ¿·ºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
À¼¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤µ¤ó¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ï¥à¡¦¥Ï¥Ã¥È¶ª¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¥ì¡¼¥ëÅÀ¸¡¼Ö¤Î¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
»äÀ¸³è¤Ç¤Ï4ºÐ¤ÎÃË»ù¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¥¤¥â¥È¤µ¤ó¤Ï¡Ö4ºÐ¤Ë¤Ê¤ë²æ¤¬»Ò¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¿Æ»Ò¤Ç¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¼«Ëý¤Ç¤¤ë¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£¡ÖÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª°ú¤¼õ¤±¤·¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¤ò³Ê¹¥¤è¤¯±é¤¸ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÂçÀÚ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥½¥É¡¼Åç¤Î²»³Úº×¡×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥È¡¼¥Þ¥¹¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬ËÛÁö¤¹¤ë¡¢¡Ø±Ç²è ¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹ ¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë²Î¤ª¤¦¡ª¥É¥ì¥ß¥Õ¥¡¢ö¥½¥É¡¼Åç¡Ù¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎºÇ¸å¤ËÎ®¤ì¤ëÌÚÂ¼²ÂÇµ¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¡¢¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¤ÎÀ¼¤ò´®Ç½¤·¤è¤¦¡ª
¡Ø±Ç²è ¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹ ¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë²Î¤ª¤¦¡ª¥É¥ì¥ß¥Õ¥¡¢ö¥½¥É¡¼Åç¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯3·î27Æü(¶â)¤è¤ê¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥È¥é¥¹¥È¥·¥Í¥Þ½ÂÃ«¡¢Á´¹ñ¤Î¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¤Û¤«¤Ç¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C)2026 Gullane (Thomas) Limited.