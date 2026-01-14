ÊÆ¹ñ¡È2400²¯±ßÂÇÀþ¡É¤¬¡ÖÇÏ¼¯¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¤Þ¤¿¥¹¥¿¡¼»²Àï¤ÇÄ¶¹ë²Ú¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¤Ìõ¤¬¤Ê¤¤¡×
Â³¡¹È¯É½¤µ¤ì¤ëÊÆ¹ñÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡ÌîµåÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢¥Ä¥¤¥ó¥º¤Î¥Ð¥¤¥í¥ó¡¦¥Ð¥¯¥¹¥È¥ó³°Ìî¼ê¤¬3·î¤ÎWBC¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÌÜ»Ø¤¹ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ë¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿¡¼¤¬²ÃÆþ¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡È¶ä²Ï·ÏÂÇÀþ¡É¤ÎÉÛ¿Ø¤òÍ½ÁÛ¤·¡¢¡ÖÇÏ¼¯¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¤Ìõ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡32ºÐ¤Î¥Ð¥¯¥¹¥È¥ó¤Ï¿ÈÂÎÇ½ÎÏÈ´·²¤Î³°Ìî¼ê¡£¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºòÇ¯¤Ï126»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é¼«¸ÊºÇÂ¿35ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï·è¾¡¤ÇÆüËÜ¤ËÇÔ¤ì¤¿ÊÆ¹ñ¤Ï¡¢º£²ó¤ÏÅê¼ê¿Ø¤â´Þ¤á¤ÆÎòÂåºÇ¹âÉÛ¿Ø¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¤¬½Ð¾ì¤òÈ¯É½¡£Åê¼ê¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤ÎÄ´À°¤â¤¢¤Ã¤Æ½Ð¾ì¤Ø¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þº¸ÏÓ¤Î¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤â»²ÀïÈ¯É½¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼ÆâÌî¼ê¤Î½Ð¾ì¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¯¥¹¥È¥ó¤Ï2022Ç¯¤«¤é7Ç¯1²¯¥É¥ë¡ÊÌó159²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥È¡¼¥¥ó¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡¢Ãæ·ø¤Ë¥Ð¥¯¥¹¥È¥ó¤òÇÛÃÖ¤·¤¿ÊÆ¹ñÂåÉ½¤ÎÍ½ÁÛÉÛ¿Ø¤ò¸ø³«¡£ÂÇÀþ¤ËÊÂ¤ÖÁª¼ê¤Î·ÀÌóÁí³Û¤Ï15²¯¥É¥ë¡ÊÌó2380²¯±ß¡Ë¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤À¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆºÇ¹â¤Ê¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¡×¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇWBC¤ËÁ÷¤Ã¤¿Ãæ¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤À¡×¡Ö¤³¤ì¤Û¤ÉWBC¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤¤Ê´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¡¢ÄºÅÀ¤Ø¶î¤±¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë