「追加購入した」「イロチで着回してる！」【ユニクロ】大人ユニ女の「お気に入りパンツ」

気づけばクローゼットに同じパンツがもう1本……！？ それでも後悔ゼロ、むしろ買って正解だったと言えそうなのは、【ユニクロ】の「お気に入りパンツ」たち。穿き心地良し、シルエット良し、着回し力良しと、三拍子そろうとあれば、何本でも欲しくなる人も多いのでは。今回は、週5でユニクロを着る“ユニ女ライター”である筆者が、「追加購入した」「イロチで着回してる」愛用パンツを厳選。バレルレッグパンツやスウェットパンツまで、大人目線でその魅力を解説します！

丸みのあるシルエットが新鮮な最旬パンツ

【ユニクロ】「ジャージーバレルレッグパンツ」\3,990（税込）

穿くだけでサマになる、丸みのあるシルエットが今の気分。もも周りはゆったり、裾に向かって細くなるテーパードで、着映えと体型カバーの両方を叶えてくれます。最近新色のブラウンが発売されたので、迷わず追加購入！ ジャージー素材で動きやすいのに、ほどよくハリもあり上品見えできるのも魅力。シンプルなワンツーコーデも、1点投入でグッとトレンドライクに格上げしてくれる最旬パンツです。