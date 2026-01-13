「ちいかわベビー」第2弾発売決定！ おまるに座ったマスコットなどが登場 第1弾再販も
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』の人気グッズシリーズ「Chiikawa Baby（ちいかわベビー）」の第2弾アイテムが、1月23日（金）から、ちいかわ公式ウェブショップ「ちいかわマーケット」、ちいかわ公式グッズショップ「ちいかわらんど」ほかにて順次発売される。
【写真】うさぎ先生、キャベツの次は星に包まれる 「ちいかわベビー」第2弾ラインナップ一覧
■売り切れ続出だった第1弾商品も再販
今回のアイテムでは、おまるにちょこんと座った姿が愛らしいマスコットや、ハイハイをしているぬいぐるみなど、ベビーのあどけないかわいさが詰まったラインナップが登場。
第1弾では「キャベツに包まれたうさぎマスコット」があったが、第2弾では星に包まれた「星に包まれたうさぎマスコット」が展開される。
また、「ハイハイぬいぐるみ」につけるとかわいい「トレーディングミニよだれかけ」も用意。さらに、同日から、売り切れ続出だった第1弾商品の一部再販も予定している。
ノベルティもあり、ちいかわ公式グッズショップ「ちいかわらんど」（13店舗）と、キデイランド大阪梅田店 ランキングスクエアで、商品を6600円（税込）以上購入した人には、「ぽんぽんチャーム付きフォンタブ（全8種）」をランダムで1個プレゼント。
さらに「ちいかわマーケット」で、1月23日（金）の11時00分以降に商品を3300円（税込）以上購入した人には、「Chiikawa Baby」デザインのオリジナルBOXで梱包して届けられる。
【写真】うさぎ先生、キャベツの次は星に包まれる 「ちいかわベビー」第2弾ラインナップ一覧
■売り切れ続出だった第1弾商品も再販
今回のアイテムでは、おまるにちょこんと座った姿が愛らしいマスコットや、ハイハイをしているぬいぐるみなど、ベビーのあどけないかわいさが詰まったラインナップが登場。
また、「ハイハイぬいぐるみ」につけるとかわいい「トレーディングミニよだれかけ」も用意。さらに、同日から、売り切れ続出だった第1弾商品の一部再販も予定している。
ノベルティもあり、ちいかわ公式グッズショップ「ちいかわらんど」（13店舗）と、キデイランド大阪梅田店 ランキングスクエアで、商品を6600円（税込）以上購入した人には、「ぽんぽんチャーム付きフォンタブ（全8種）」をランダムで1個プレゼント。
さらに「ちいかわマーケット」で、1月23日（金）の11時00分以降に商品を3300円（税込）以上購入した人には、「Chiikawa Baby」デザインのオリジナルBOXで梱包して届けられる。