智弁和歌山高から2020年ドラフト4位で広島入団

独立四国アイランドリーグPlus・徳島インディゴソックスは12日、広島から戦力外通告を受けていた小林樹斗投手が特別合格選手（球団推薦選手）として入団すると発表した。22歳右腕の新天地に「おめでとう！」「これはびっくり」とファンも声援を送った。

小林は智弁和歌山高から2020年ドラフト4位で広島に入団。150キロを超えるストレートを軸に多彩な変化球を操る本格派右腕として期待され、高卒1年目から1軍登板を果たした。しかし2022年に右肘を疲労骨折して以降は故障に泣き、4年目の2024年は2軍で18試合に登板し、1勝2敗1セーブ、防御率5.30。同年に戦力外通告を受け、育成契約になった。

昨季も支配下復帰は叶わず2年連続の戦力外となり、11月の12球団合同トライアウトを受験していた。約2か月、音沙汰なかったがついに移籍先が決まり、「これは楽しみだ」「え!?」「待ってましたあああ！」「まだまだ若い 頑張れ！」とエールが送られた。

また、過去には広島を戦力外となった藤井皓哉投手が同リーグの高知ファイティングドッグスを経てソフトバンク入りし、セットアッパーとして活躍している例もある。「これは藤井皓哉コースかな」「藤井皓哉曲線あるで」と再起に期待する声も寄せられた。（Full-Count編集部）