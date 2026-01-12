年明けには韓国でのイベントも

大満喫の日本旅行だったようだ。ジャイアンツのウィリー・アダメス内野手が11日（日本時間12日）に自身のインスタグラムを更新。東京タワーや秋葉原、銀座などを楽しんだ日々を振り返った。

レイズの有望株として声価を高めたアダメスは2021年途中からブルワーズへ移籍。同年から5年連続20本塁打以上、2024年には自己最多の32発を放ち、112打点はドジャース・大谷翔平投手に次ぐ2位だった。昨季からは7年総額1億8200万ドル（約286億8700万円）に移籍。初年度から30本塁打を叩き込んだ。

年明けには同僚のイ・ジョンフ外野手らと韓国でのイベントに参加。その後、日本に訪れたようだ。たびたびストーリーズを更新していたが、この日は「日本、君は本物だったよ。最高だった」としてリールを更新した。

浅草寺や浅草、銀座など日本の有名スポットを訪れ、「ドラゴンボール」のフィギュアやゲームセンターも楽しんだようだ。豪華なお寿司も堪能した模様。また、日本のファンとの写真撮影にも応じる様子を添えている。（Full-Count編集部）