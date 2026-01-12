設置されている衆議院栃木３区選出の簗和生さんの政治活動用のポスターを撤去したなどとして、那須烏山市の市議会議員の男性など２人が去年１２月、器物損壊の疑いで書類送検されていたことが関係者などへの取材でわかりました。

器物損壊の疑いで宇都宮地方検察庁に書類送検されたのは、那須烏山市の市議会議員渋井由放さん（６９）と那須烏山市に住む無職の男性（７６）です。

関係者などによりますと２人は２０２５年春ごろ、衆議院栃木３区内に設置されていた簗和生さんの政治活動用ポスターを無断で撤去したなどの疑いがもたれています。

関係者によりますと２人はその後、２０２４年の衆議院選挙に栃木３区として立候補していた渡辺真太朗さんの政治活動用ポスターを設置したということです。

調べに対し２人は容疑を認めているといいます。

書類送検された無職の男性（７６）は渡辺さんの父で、２人は渡辺さんの政治活動を後援する立場にあったということです。

とちぎテレビの取材に対し簗さんの事務所は、「関係機関による厳重な処罰を求めたい」などとコメントしています。

一方の渡辺さんの事務所は「今後このようなことを二度と起こさぬよう、法令順守の姿勢を貫いてまいります」とコメントしています。