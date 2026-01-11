家の中で「ここに時計があったらいいのに」と思う場所はありませんか？ 忙しいキッチンやあわただしい朝の洗面所、つい長風呂してしまう浴室…。「今何時だろう？」がすぐに確認できることで、家事も身支度もスムーズになります。そこで整理収納アドバイザー1級・クリンネスト1級でESSEフレンズエディターの宮入京子さんが選んだのが、無印良品の「かわいいサイズ」の時計たち。「マグネットでどこにでもつけられるミニ時計と、見え方抜群のバスクロック。どちらも主張しすぎず、暮らしの中でそっと時間を教えてくれる存在です」。今回は、宮入さんが増やして時間管理がラクになったという「ミニ時計」の使い方を紹介します。

キッチンには無印良品の「駅の時計ミニ」。一歩も歩かずに時間がわかる

キッチンで夢中で料理していると、「今何時？」と急に気になること、ありませんか？

料理中や洗い物でスマホをさわれなかったり、壁掛け時計が角度によって見えなかったり…。キッチンの視線の先に時計があったらいいのにと感じていました。

【実際の写真】家事やインテリアの邪魔をせず、パッと時間が分かるミニ時計

そこで取り入れたのが、無印良品の「駅の時計 ミニ（マグネット付き）」。

後ろがマグネットなので、作業台の上やレンジフード、冷蔵庫など好きな場所にピタッとつけられます。主張しすぎないサイズで、家族は存在に気づかなかったほど。

キッチン作業中に時間がすぐ確認できるだけで、

・煮込み時間の管理

・朝のあと片づけのバタバタ

・家事の段取り

が驚くほどラクに。

「キッチンに時計を置くなんて」と思っていた私ですが、むしろ便利すぎて手放せなくなりました。歩かなくてもパッと時間がわかる。これだけで、調理中のストレスが減ります。

洗面所にもミニ時計を追加購入。忙しい朝の支度が時間に追われないように

朝の忙しい時間に洗顔・スキンケア・メイク・ヘアセットなど、滞在する時間が長いのが洗面所。だからこそ、時間が確認できないストレスがずっとありました。

ふとキッチンで便利になったのを思い出し、洗面所にもミニ時計を追加購入。キッチンで使っていたミニ時計を置いてみたところ、想像以上に快適！

・「あと5分で出なきゃ」の逆算ができる

・あせらずにメイクができる

・支度の合間に時計を見るために移動しなくていい

忙しい朝はもちろんですが、夜の入浴後のスキンケアタイムにも、時計が目に入るだけで心にゆとりが生まれます。

ミニ時計は置き場所を選ばず、必要なときに移動できるのも魅力です。置き時計として洗濯機や冷蔵庫にはったりと、「時計を固定しない」という発想で暮らしにおいて時間管理が格段にラクになりました。存在感が控えめだから、インテリアを邪魔しないところも気に入っています。

お風呂には「アナログのバスクロック」。ゆっくりしたいけれど時間も知りたい

お風呂に入るとつい長風呂してしまうタイプの私。しかし、給湯器パネルの時計は見づらいし、時間の感覚がつかめませんでした。

そこで取り入れたのが、無印良品の「アナログバスクロック（防沫型）」。フックでつるすことも、ふつうに置くこともできます。

白地に黒の文字盤でとても見やすく、湯気があっても時間がパッと分かります。もちろん防水なのでシャワーがかかっても安心。時間に追われているときや長風呂しがちな人には、とくにおすすめです。

「今日はゆっくりしたいけど、〇時には上がりたい」「今日は15分湯船につかる」

そんな願いを叶えてくれる、お風呂の必需品になっています。

自分のために置いていた時計ですが、子どもたちの時間管理にも役に立っているようです。必要な場所に時計があることで、時間の流れが把握でき、リズムも整います。

「時計」も「収納」と同じで、自分や家族の動きに合わせて置く場所を決めることで、毎日の暮らしがぐんと快適になることを実感しました。