元エンゼルスGMのビリー・エプラー氏が明かした逸話

急遽実現したドジャース・大谷翔平投手との“10分間”が、忘れられない。米スポーツ局「MLBネットワーク」では10日（日本時間11日）、元エンゼルスGMで現在はブルワーズの特別アドバイザーとして活躍しているビリー・エプラー氏がゲスト出演した。

2017年オフ、大谷はエンゼルスと契約し、メジャーに挑戦。その際、マイク・トラウト外野手とビデオ通話を10分ほど行ったと、エプラー氏は明かしている。「（大谷と）ロサンゼルスで面会をする週に、マイク（・トラウト）は結婚式を控えていたんだ。確か（結婚式の）リハーサルをした晩だったと思うんだけど、ショウヘイと話して欲しいからFaceTimeで10分だけ出演してくれないか打診したんだよ」。

トラウトは“打診”をスムーズに受けたといい「『彼は私たち（のチーム）を良くしてくれる。動画を観たけど彼はすげー奴になる』と言って、FaceTimeで登場してくれたんだ。とてもクールな出来事だったよ」とエプラー氏は振り返った。

通話の当日は「マイクに電話を掛けて、ショウヘイの前に（トラウトが映った画面を）見せたんだ。最初は面白いやり取りだったよ！ マイクは『こんにちは。マイク・トラウトです』って感じで、ショウヘイも「ショウヘイ・オオタニです」って感じだったんだ！ 通訳を介して会話をしていたよ。間違いなく交渉においてマイクは貢献してくれたよ」と“夢の10分間”に感謝しきりだった。

「ショウヘイと肩を並べるくらいのスター選手が（すでに）チームにいたということは、私たちにとってとても有益なことだった。実はショウヘイのために、少しテンションが上がる、私たちのことを紹介した動画を用意したんだ。（当時ともにウォーリアーズに所属していた）ステフィン・カリーとケビン・デュラントを用いりつつ、2人のスーパースターが共演したら何を起こせるだろうってね」

およそ9年前の“逸話”をエプラー氏は、懐かしそうに語っていた。（Full-Count編集部）