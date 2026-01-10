取手シニア・石崎学監督が推奨…動きを制限して「悪い癖」を封じるティー打撃

バッティングにおいて、体が早く開く、ヘッドが走らないといった悩みを抱える選手は多い。下半身の使い方は重要だが、動きすぎることでフォームを乱す原因にもなる。全国制覇5度を誇る中学硬式「取手リトルシニア」の石崎学監督は、下半身の動きを制限することで課題を解決するユニークな練習法を取り入れている。

その練習法とは椅子に座ってのティー打撃だ。やり方は至ってシンプルで、選手はパイプ椅子などに座った状態でトスを打つ。最大の狙いは「下半身が動かない状態を作って」打つこと。通常の打撃では下半身主導が求められるが、意図的に動きを封じることで上半身の感覚を磨いていく。

メリットの1つは、土台が安定するため「崩れない」ことだ。下半身のブレがなくなるため、手の使い方だけに集中できる。また、回転動作が制限されることで、腕や手首の使い方が強調される。「下が回らないので、いやが応でもヘッドは走る」という感覚を、体で覚えられる。

フォーム矯正にも高い効果を発揮する。座ることで骨盤が固定されるため、打撃での悪癖に挙げられる「膝が回って開いたり落ちたりする」動作がなくなる。正しい上半身の形を身につけるのに最適だ。

意識すべき点は、通常のティー打撃と同様に「バットをボールに平らにぶつけていく」こと。下半身が使えない分、バットの軌道やコンタクトの位置がより重要になる。体が突っ込む選手や、ドアスイングの選手にとって、椅子に座るドリルはスイングの基礎作りとして効果を生むはずだ。（First-Pitch編集部）