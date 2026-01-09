鈴木愛理、付き合う前の“確認事項”を告白「向き合いたくない男性いっぱいいるじゃないですか」
俳優・歌手の鈴木愛理（31）が8日深夜放送のテレビ朝日系『あざとくて何が悪いの？』（木曜深0：45）に出演。交際前の男性に確認しておきたいことについて語った。
【写真】純白のウエディングドレス姿を披露した鈴木愛理
「男女の結婚観の違い」をテーマに、MCを務める南海キャンディーズ・山里亮太（48)、ゲストの鈴鹿央士（25）、高橋ひかる（※高＝はしごだか／24）とトーク。鈴木から「もし結婚について考えていたら（相手に）伝えられるタイプ？」と聞かれた高橋は、「結婚ってどうやって聞けばいいの？その意志の有無」と戸惑いを見せていた。
そんな中、鈴木は「お付き合いする前に分かっておきたい」とはっきりとした姿勢を示し、「そもそも人生の中に結婚と向き合いたくない男性いっぱいいるじゃないですか。そういう部分だけは先に知っておきたいかも」と自身の考えを率直に語った。
さらに、「どんなに頑張っても（結婚願望が）変わらない人なのか、もともと願望があるから、一緒になる可能性があるのかってことだけでもいいから、会話で確認しておきたいかもしれない」と、交際前に価値観を確認しておくことの大切さを強調していた。
