横浜高では春の選抜優勝…ドラフト3位で入団

新年を迎え、プロ野球12球団ではルーキーが続々入寮している。横浜からロッテにドラフト3位で入団した奥村頼人投手もその一人。甲子園を沸かせたスターの“変化”にファンは悶絶。「かわいい！」「少し和田さんに見える」と早くも注目を集めている。

奥村は名門・横浜のエース＆主軸の二刀流として活躍した。2024年秋の明治神宮大会、2025年春の選抜制覇に貢献し、高3夏の神奈川県大会では3本塁打の活躍を見せて甲子園に牽引。U-18野球日本代表「侍ジャパン」でも中心選手としてプレーし、ドラフト会議ではロッテから3位で指名を受けた。

年が明け、7日からさいたま市内にあるロッテの選手寮に入寮。滋賀県彦根市出身で、ご当地人気キャラの「ひこにゃん」を持って撮影に臨んだ。さらに、ファンの視線が集まったのは、その“面構え”だ。

野球部では短かった髪の毛がすっかり伸び、“イケメン”度合が増した感もある。SNS上では「奥村頼人かわいーー！」「髪伸びてる笑」「頼人君の人気すごいな」「髪いい感じ！」「かわいいかわいいかわいい」「期待してる」と大好評だった。

野球部では短かった髪の毛がすっかり伸び、“イケメン”度合が増した感もある。SNS上では「奥村頼人かわいーー！」「髪伸びてる笑」「頼人君の人気すごいな」「髪いい感じ！」「かわいいかわいいかわいい」「期待してる」と大好評だった。（Full-Count編集部）