チゾムJr.は自身初の30本塁打＆30盗塁を達成、グラウンド外では自由奔放な発言も

ヤンキースは9日（日本時間10日）、ジャズ・チゾムJr.内野手ら8選手と年俸調停を回避し、1年契約で合意したと発表した。地元放送局YESネットワークのジャック・カリー氏によると、チゾムJr.の契約内容は1020万ドル（約16億円）。グラウンド内外での自由奔放な発言をする“問題児”が暖冬更改を勝ち取った。

2024年途中にマーリンズからトレード加入したチゾムJr.は、昨季31本塁打＆31盗塁で自身初の「30-30」を達成した。130試合に出場して打率.242、80打点、OPS.813を記録。初のシルバースラッガー賞を受賞した。

昨季は年俸585万ドル（約9億2000万円）だったが、およそ2倍増の年俸を勝ち取った。この日、MLBは年俸調停の権利を持つ選手と所属球団が希望額を提出する期限を迎え、ここまで7選手が1000万ドル（約15億7000万円）を超える契約となっている。

日本のアニメ好きで昨夏のホームランダービーでは鬼滅の刃のキャラクターがデザインされたバットを使用。バハマ出身の27歳は、ド派手な婚約者オリビア・ブラウンさんも注目されている。（Full-Count編集部）