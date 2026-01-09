2024年からドジャース加入…過去2年間で129登板＆21ホールド

MLBは8日（日本時間9日）に年俸調停の権利を持つ選手と所属球団が希望額を提出する期限を迎え、ドジャースは対象4選手全員と合意。アンソニー・バンダ投手の今季年俸は162万5000ドル（約2億5500万円）となった。もっとも、昨季チーム最多登板の左腕の“低年俸”に「ちょっと安くない？」「え、マジ？」と驚きが広がっている。

バンダは2024年からドジャースに加入。1年目は48登板で9ホールド＆防御率3.08の活躍を見せると、昨季は自己最多の71試合でマウンドに上がった。12ホールド、防御率3.18を記録し、崩壊しつつあったブルペンを支えた。

2025年シーズンに初めて年俸調停権を取得し、同年の年俸は100万ドル（約1億5000万円）。これでも十分に安かったが、年俸調停2年目の今季も“小幅”な昇給にとどまった。それだけにファンも「バンダまだこんなもんしかもらえないのか……」「バンダ今年もがんばって」「さすがに安すぎないか？」「バンダやっす!?」「バンダもベシアも年俸可哀想なくらい低い」「バンダやっっっっっっっす」「倍はあっていい」「いつもありがとう」と目を丸くしている。

2017年にメジャーデビューするも、本格開花したのはドジャース移籍以降というのが、年俸調停権取得が遅れた理由でもあった。32歳左腕は今後も活躍を続け、ビッグマネーを稼ぐことはできるだろうか。（Full-Count編集部）