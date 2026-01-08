外野守備の名手・坂口智隆さんが明かすフライ捕球の極意

外野守備において、フライを正面で待ち構えて「バンザイ」をしてしまうミスは多い。近鉄、オリックス、ヤクルトで活躍し、三井ゴールデン・グラブ賞を4度受賞した坂口智隆さんは、正面で捕球しようとすることに潜むリスクを指摘する。守備範囲を広げ、次の動作へスムーズに移るためには、あえて体の横でボールを捌く技術が不可欠だという。

坂口さんは、打球を正面で構えるデメリットとして、頭上を越すような後方の打球に対して速く走れず、ジャンプしても横向きの場合に比べて到達できる高さが制限されてしまうことを挙げる。また、「後ろに走ったままジャンプするのは難しい」ため、正面で捕ろうとすること自体がミスに繋がりやすいと解説する。

一方で、体の横でボールを扱うことができれば、捕球後の送球動作も劇的に速くなる。正面で捕ると足を止めて踏ん張る時間が必要になるが、横であれば送球までスムーズに移行できるため、ランナーの進塁を抑止する上でも有利であり、次のプレーへの連動性を生むことができる。

具体的な練習法として、日常のキャッチボールから意識を変えることが大切だ。基本は正面で捕ることとされるが、坂口さんは、あえて「今から横ね」と言って練習メニューに組み込むことを勧める。足の運びを意識し、横で捕る形を反復することで、試合中の咄嗟のプレーでも体が自然に反応し、捕球時の不安を取り除くことができるようになる。

横で捕る練習の不足は、本番での恐怖心に繋がる。「結局、横で捕る経験がないからできないだけ」と坂口さんは分析。練習を通じて横での捕球に慣れてしまえば「もっと楽に捕球できる子が増えてくる」と頷く。動かしやすい体の使い方を覚えて、楽にアウトを取れる技術を磨くことが、外野守備上達の近道だ。（First-Pitch編集部）