家は心と体のエネルギーをチャージし、運の流れを整える大切な場所。今回は、琉球風水志のシウマさんに、運気がアップするリビングの整え方を教えてもらいました。また、あわせて幸運を呼び込む今年の開運ナンバーも紹介。新しい年を「運のいい一年」にしたい人は必見です。

琉球風水とは？

古代中国で生まれた風水を海に囲まれた琉球の風土に合わせてアレンジ、独自に発展したのが「琉球風水」です。

いい気を呼び込めるリビングをつくるには

家族がくつろぐリビングは居心地のよさが重要。ものを減らし、シンプルな空間をつくって。

●ものの定位置を決めて“シンプルな空間”をつくる

リモコン、ティッシュなど毎日使うアイテムは、わかりやすく定位置を設けて。

「家族それぞれが座る場所も決めておくといいでしょう」（シウマさん、以下同）

●小物はオレンジや紫、ゴールドが吉

部屋に差し色を使うなら、2026年のラッキーカラー、オレンジ、紫、ゴールドを。

「花ビンやクッションなどの小物で取り入れて」

●照明器具は徹底的にきれいに

とくに気をつけたいのが照明器具のほこり。

「電球だけでなく照明のカサやカバー、点灯用のひもまできれいに掃除しておきましょう」

●観葉植物は数を絞って。造花やサボテンはNG

植物が多すぎると体調不良を招く恐れも。

「置くなら2つ程度がベスト。サボテンや造花、ドライフラワーは運気を下げるので避けて」

2026年の「開運ナンバー」は？

開運ナンバーを暮らしに取り入れることで、数字のもつ力を味方にできます。スマホの待ち受けにするほか、照明器具のカサやスイッチに数字のシールをはっておくのもGOOD。

●全体運：“魅せ方”がうまくなる「17」

全体運はもちろん、おしゃれや美意識をみがきたいならこの数字。

「自分を“魅せる”力がつき、周りにもわかりやすく魅力が伝わります」

●全体運：“王様”のパワーをもつ「29」

2026年は勝負強さが求められる年。

「“王様”の数字である29を取り入れて、なにが起きても自信をもてる、強い自分を手に入れましょう」

●全体運：やりたいことを貫ける「7」

人の意見に左右されず、自分のスタイルを貫ける数字。

「“シンプル”がテーマの年なので、やりたいことをぶれずに貫く姿勢も大切」

●家族運：一家の大黒柱を意味する「18」

タフで家族思いの、一家の大黒柱のような数字。

「家族の安全や健康をしっかり守ってくれて、お互いに支え合って過ごせます」

●健康運：心も体も上向きになる「13」

2026年はメンタル面での健康も大事にしたい年。

「イヤなことがあっても笑い飛ばせるような、ポジティブな気持ちにさせてくれます」

●金運：“縁”を引き寄せる「32」

32はとくに強力なエネルギーをもつ“五大吉数”の1つ。

「あらゆる方向から、お金をはじめとする良縁を呼び込んでくれます」