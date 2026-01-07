整理収納アドバイザーとして、多くのお宅を訪問している木村充子さん（現在50代）。意外にも、自宅の片付けに時間をかけることはほとんどないそうです。それでもキレイな家をキープしているのは、「片付けなくても自然に片付く」仕組みを、暮らしのなかに取り入れているから。ここでは、木村さんが実践している、50代にも無理のない「片付けのプチ習慣」5つについて語ります。

1：戻す場所＝定位置が決まっている

使ったものを、つい置きっぱなしにしてしまう。それは性格の問題ではなく、「戻す場所」があいまいだからです。わが家では、使ったものを「戻す場所」がはっきり決まっています。

【実際の写真】ラクに片付くキッチン収納

たとえばハサミなど、家族と共有しているものほど「戻す場所」＝「定位置」が明確です。だれが使っても同じ場所に戻すので、使うたびに探す必要も、戻すときに迷うこともありません。結果として、テーブルの上に置きっぱなしにすることがなくなり、散らかりにくくなります。

2：すぐに定位置に戻せる

わが家では、ソファ横のサイドテーブルの引き出しがリモコンの定位置です。使う場所のすぐそばに定位置があるため、使うたびに無理なく戻すことができます。

また、私の部屋は戸建ての3階にあるため、玄関に降りてきてから忘れものに気づくと、取りに戻るのはひと苦労です。そこで、アクセサリーなど忘れがちなものは玄関に定位置をつくりました。帰宅後、アクセサリーを外したらすぐに戻せるので、置きっぱなしにしたり、紛失したりすることがなくなりました。

3：無理なく定位置に戻せる

キッチンのつり戸棚のような高い場所の収納は、取りやすく戻しやすいように、取っ手つきの収納ケースを使っています。

また、調味料には袋に取りつけるタイプのキャップをつけています。袋の口がそのまま注ぎ口になるため、スプーンなどを使う必要がなく、余計な道具を出しっぱなしにすることがありません。その結果、キッチンが散らかりにくくなります。

4：迷わずに定位置に戻せる

クローゼットでは、透明のウォールポケットにタイツなどを収納しています。タイツは厚みや色の見分けがつきにくいため、「80デニール チャコール」など、わかりやすくラベルをつけています。

見分けにくいものをひと目で見分けられる工夫をしておくと、探す時間が減り、戻すのも簡単になります。

5：定位置に余白がある

わが家では、引き出しにしまうものをつめ込みすぎないようにしています。余白があると無理なく元に戻せるため、散らかりにくくなります。

ここで紹介した5つの仕組みは、どれも日々の暮らしのなかで無理なく続けられることです。仕組みを整えると、片付けは「意識してがんばること」から、「無意識でもできる習慣」へと変わります。その結果、片付けが苦手と感じている人でも、キレイな状態を保ちやすくなるはずです！